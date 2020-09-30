Ср, 30.09.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Эстония
  • Объем производства сократился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности

Объем производства сократился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности

Как Эстонию, так и Европу ожидает серьезный спад экономики.

ФОТО: Shutterstock

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе на 5% меньше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Из трех секторов промышленности производство сократилось в обрабатывающей промышленности, но увеличилось в энергетике и горнодобывающей промышленности.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в сравнении с августом прошлого года в обрабатывающей промышленности произведено на 6% меньше продукции. «Точно на такую же величину сократился объем производства и в июне, но положительным исключением за период, связанный с коронавирусом, стал июль, когда продукции производилось аналогично прошлому году», – добавила Бундер.

В двух третях отраслей обрабатывающей промышленности наблюдался спад. Среди наиболее весомых промышленных отраслей более всего, или на 19% сократилось производство изделий из металла и на 8% – производство электрооборудования. На пятую часть увеличилось производство компьютеров и электронного оборудования и на 6% – в деревообработке.

На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились в сравнении с прошлым годом на 5%, а на внутренний рынок – на 9%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в августе в промышленности в целом произведено по сравнению с июлем на 2% меньше продукции и в обрабатывающей промышленности – на 3% меньше.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с августом прошлого года на 30%, а производство тепла осталось на том же уровне.

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