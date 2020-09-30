Истекает срок доплаты подоходного налога физических лиц и земельного налога

Согласно налоговым декларациям, к 1 октября заплатить дополнительно в совокупности 56 млн евро подоходного налога должны будут почти 64 000 человек. Вторую часть земельного налога в бюджеты местных самоуправлений на общую сумму 25,6 млн евро должны уплатить почти 75 500 юридических и физических лиц. К 31 марта должна была быть уплачена первая часть земельного налога - как минимум половина налога на сумму более 64 евро, а оставшаяся часть может быть уплачена к 1 октября.

Физическим лицам, у которых возникают трудности со своевременной уплатой земельного или подоходного налога, Налогово-таможенный департамент (MTA) рекомендует рассрочить выполнение обязательств в e-MTA. Чтобы подать заявку, нужно войти в e-MTA и выбрать в меню «Учет», затем «Планирование» и «Добавить новое приложение». Подробные инструкции по составлению графика можно найти на веб-сайте MTA.

Самый простой способ узнать, какой размер подоходного налога или земельного налога должен быть уплачен - просмотреть e-MTA в среде самообслуживания MTA. Кроме того, частные клиенты могут обращаться с вопросами по информационному телефону MTA 880 0811, где они могут идентифицировать себя с помощью Mobile-ID или Smart-ID, или писать по электронной почте eraklient@emta.ee. Бизнес-клиенты могут обращаться по информационному телефону 880 0812 или по электронной почте ariklient@emta.ee с вопросами.