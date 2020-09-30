256 любовниц, или Трудности перевода

Вот, например, у Вероники Кивисилла есть такое стихотворение в прозе, крошечная новелла:

«1 ИЮНЯ 2018

Утренний разговор с кассиршей Светланой в магазине Пяэскюла. Мы единодушны:

Она:

– Ой, какая ilm, каждый день päike и päike!

Я:

– Да, milline погода, ainult солнце и солнце! Но очень vaja дождь!

Она:

– Да, vihm очень нужен!»

Эта прелестная картинка понятна только тем, кто живет в Эстонии. И я привела этот пример вовсе не для характеристики главных достоинств текстов Вероники, тут для меня важна реплика в споре о том, есть ли неразрешимые противоречия между эстонской и русской общинами, можно ли договориться, как именно. И ключевое замечание здесь: «Мы единодушны». Может быть, не во всем, может быть, дождь – не самое главное событие в нашей жизни, но некое единство, некая смесь все-таки сложилась, это видно даже и по непредумышленной путанице языков.

И еще о пользе красоты

Стихам можно доверить то, что не расскажешь ни самой близкой подруге, ни самому преданному другу. Эта мера обнаженности и откровенности слова не встречается ни при каких других обстоятельствах. У реального человека может быть не самый лучший характер, не самая приятная манера общения, взгляды, которые вы не разделяете, но откройте его стихи: если они хороши, то вы непременно найдете с ним общий язык, потому что в хороших стихах человек не может быть плох, он всегда поворачивается в них к вам самой своей лучшей, прекрасной стороной. У меня есть любимое стихотворение Карла Мартина Синиярва, где он заботится о связи времен, о том, чтобы она не оборвалась:

*

Я зашел в магазин к букинисту

посмотреть на старые книги.

Там на полках я встретил деда

своего. И друзей я встретил.

И наткнулся даже на книжку,

сочиненную мной самим.

Дед мой умер, друзья почили,

но не все, и в это мгновенье

сам я жив и стою в магазине

среди книг, что живы всегда.

Те, что сделаны теми, кто убыл,

кто умрет, кто готовится к смерти.

Ритуал, торжество, заклинанье –

книжный город, книжный народ.

Нескончаемый певческий праздник –

магазин букиниста, собравший

воедино народ, живущий

наяву

и народ, живущий

сочинительством.

Всё едино

этой ночью объединенья

жизни духа и просто жизни

повсеместно и навсегда.

Бесконечный певческий праздник,

из которого ты частицу

можешь взять, полюбить,

и рану

врачевать, и опять посланье

сочинять, адресуясь миру,

больше некуда посылать.

Карл Мартин в этом стихотворении уверен, что книги будут жить вечно. Вполне вероятно. Но мне бы хотелось, чтобы вечно жил и человек, читающий книгу. На творческом вечере в Тарту я говорила о том, что нам нужно беречь не только писателей, но и читателей, чтобы не пришлось будущим поколениям поставить памятник последнему человеку, держащему книгу в руках. После окончания нашего выступления ко мне подошла одна из зрительниц и горячо заговорила:

– Надо уже сейчас задуматься о проекте такого памятника. Я считаю, что он должен быть установлен у нас – в университетском городе!

Тут я поняла, что мое шутливое предложение может оказаться пророчеством. Конечно, если человечество откажется от чтения, от книги, то маловероятно установление памятника последнему «динозавру». Но есть же ведь еще и музеи палеонтологии, где подобный экспонат разместится в одном из залов, и экскурсовод будет терпеливо разъяснять посетителям, что, мол, было такое явление – книга.

Но думать об этом рано, а потому завершу свои заметки новеллой Вероники Кивисилла:

«3 НОЯБРЯ 2017

Очередь в магазине. Передо мной мама с маленьким мальчиком. Он говорит ей: