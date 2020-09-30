Фото ⟩ Эстраду Певческого поля подожгли: пострадал человек

В 23.24 спасатели получили вызов на Певческое поле, где, по словам звонившего, на лестнице эстрады виднелось пламя. Прибыв на место, спасатели обнаружили на лестнице горевший мусор, и, несмотря на то, что мусор старались затушить, действительно потушить возгорание помогли спасатели.

По сообщению Пыхьяского спасательного центра, спасатели застали и человека, получившего при тушении пожара ожоги, скорая помощь доставила егов Северо-Эстонскую региональную больницу.

Эстрада Певческого поля повреждена огнем на площади размером почти 3х6 метров. Точная причина возгорания будет определена в дальнейшем.

По словам директора таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя, из видеозаписи службы безопасности видно, что во вторник поздно вечером некий молодой человек поджег эстраду намеренно.

Саареоя сообщил BNS, что территория Вевческого поля была покрыта камерами видеонаблюдения, и запись показывает, что молодой человек устроил пожар умышленно.

«К счастью, партнер по безопасности G4S и служба спасения быстро отреагировали на инцидент», - сказал он.