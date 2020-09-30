Ср, 30.09.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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  • Урмас Рейнсалу об открытии границы с Россией до конца года: надежда умирает последней

Урмас Рейнсалу об открытии границы с Россией до конца года: надежда умирает последней

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дал интервью российскому изданию «Коммерсант» и в числе прочего ответил на вопрос, когда может быть открыта эстонско-российская граница, закрытая на время коронавируса? Хотя бы на основании двусторонних договоренностей.

«Ограничения ввели как страны ЕС, так и Россия. И я хочу подчеркнуть, что это не политическое решение, а санитарно-эпидемиологическое. И я рад, что, когда надо было решить частные вопросы, например, по воссоединению семей, наше министерство и посольство России в Таллинне успешно сотрудничали», - заявил он.

«Сейчас граница не закрыта насовсем, как во времена Холодной войны. Движется грузовой транспорт, границу могут пересечь дипломаты, или студенты, или те, у кого есть вид на жительство, - продолжил Урмас Рейнсалу. - Но двусторонних переговоров о дальнейшем открытии границы с Россией мы с ней не ведем, так как ЕС совместно принимает решения об открытии границ третьим странам, и Россия на данный момент не в этом списке».

Он выразил надежду, что показатели заболеваемости снизятся и трансграничное передвижение возобновится в полной мер: «Но, к сожалению, судя по ситуации в мире и в Европе в частности, уже идет вторая волна».

Можно ли надеяться на открытие границ до конца года? «Надежда умирает последней. Мне хотелось бы начать будущий год с чистого листа и забыть про коронавирус. Я бы загадал это на Новый год», - ответил Урмас Рейнсалу.

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