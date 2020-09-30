В Эстонии подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 733 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 32 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 11, в Вырумаа — три, в Йыгевамаа — два, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, в Валгамаа и в Тартумаа — по одному новому случаю. Еще в четырех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,28.
Из 32 новых случаев в Харьюмаа (28 в Таллинне) три связаны с близкими контактами с носителями вируса. В одном случае вирус был привезен из Англии, обстоятельства остальных случаев устанавливаются.
Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится более 2000 человек, из которых больны 332. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами, крупнейшими из которых являются вспышка в Восточно-Таллиннской центральной больнице (38 инфицированных, из них 25 - сотрудники больницы, 11 - пациенты и двое - работники больничного кафе) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 34 человека. Семь случаев связаны с очагом Спасательного департамента, семь случаев - с заражением на рабочем месте и шесть случаев - в семье. Кроме того, восемь жителей Харьюского уезда заразились вирусом во время посещения Дней ностальгии в Хаапсалу. Вторая вспышка на рабочем месте охватила 14 человек.
Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа пять связаны с инфекциями в семейном кругу. В двух случаях болезнь была получена на работе. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Что касается Ляэне-Вирумаа, то там болезнь была привезена из России.
Всего в Идаском регионе восемь активных очагов: семь человек связаны со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 14 человек имеют отношение к первому очагу на рабочем месте в Силламяэ и еще девять человек — ко второму. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Со вторым очагом в Ида-Вирумаа, где заражение происходило через родственников и знакомых, связано семь человек. Вспышка в Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе охватила шесть человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 917 человек, из которых заболели 183.
Из новых случаев в Вырумаа два связаны с заражением на рабочем месте, в одном случае человек заболел посредством семейных контактов. В Тартумаа вирус был привезен из Португалии. Один случай в Йыгевамаа и один случай в Валгамаа передали Пыхьяскому региональному отделению, так как люди проживают в Харьюмаа. Обстоятельства еще одного случая в Йыгевамаа устанавливаются. В Лыунаском регионе один активный очаг — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившая 20 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального управления находится 423 человека, из которых болен 51.
Обстоятельства случая на Сааремаа еще устанавливаются. Зараженный из Ляэнемаа имел близкий контакт с другими носителями вируса. Зараженный из Пярнумаа — ученик Колледжа полиции и погранохраны, источник заражения неизвестен. Под наблюдением Лыунаского регионального управления находится 221 человек, из них больны 22.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализировано 35 человек
По состоянию на утро 30 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 35 человек, на искусственной вентиляции легких один пациент. За сутки выписали семь пациентов, открыли шесть новых историй болезни.
На сегодня в больницах завершено 465 случаев заболевания COVID-19 у 452 человек.
По состоянию на 30 сентября выздоровело 2 605 человек. Из них истории болезни 2000 человек (76,8%) завершены, у 605 человек (23,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 213 000 первичных тестов, из них 3371 , т.е. 1,58 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Ситуация усугубляется — важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.
В многолюдных помещениях и в общественном транспорте стоит надевать маску: помещение считается многолюдным, если невозможно соблюдать дистанцию в два метра между людьми. Прикрытие рта и носа предотвращает распространение микробов. Надевайте защитную маску согласно инструкции, медицинскую маску следует носить цветной стороной наружу. Маска не заменяет другие средства снижения распространения инфекции, такие как мытье рук или прикрытие рта и носа при чихании и кашле одноразовой салфеткой или рукавом. Особенно важно защищать себя, если вы находитесь в тесном контакте с заболевшим человеком.
Если вы подозреваете инфекцию, оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу, который направит вас на тестирование. Очень важно, чтобы инфицированные и люди, находящиеся с ними в тесном контакте, как можно скорее изолировались, чтобы вирус не распространялся дальше. Только так мы сможем контролировать распространение вируса и защитить жизнь и здоровье людей, которым грозит опасность.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 144 788 раз, 67 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.