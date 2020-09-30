В Эстонии подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 32 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 11, в Вырумаа — три, в Йыгевамаа — два, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, в Валгамаа и в Тартумаа — по одному новому случаю. Еще в четырех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,28.

Из 32 новых случаев в Харьюмаа (28 в Таллинне) три связаны с близкими контактами с носителями вируса. В одном случае вирус был привезен из Англии, обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится более 2000 человек, из которых больны 332. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами, крупнейшими из которых являются вспышка в Восточно-Таллиннской центральной больнице (38 инфицированных, из них 25 - сотрудники больницы, 11 - пациенты и двое - работники больничного кафе) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 34 человека. Семь случаев связаны с очагом Спасательного департамента, семь случаев - с заражением на рабочем месте и шесть случаев - в семье. Кроме того, восемь жителей Харьюского уезда заразились вирусом во время посещения Дней ностальгии в Хаапсалу. Вторая вспышка на рабочем месте охватила 14 человек.

Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа пять связаны с инфекциями в семейном кругу. В двух случаях болезнь была получена на работе. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Что касается Ляэне-Вирумаа, то там болезнь была привезена из России.

Всего в Идаском регионе восемь активных очагов: семь человек связаны со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 14 человек имеют отношение к первому очагу на рабочем месте в Силламяэ и еще девять человек — ко второму. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Со вторым очагом в Ида-Вирумаа, где заражение происходило через родственников и знакомых, связано семь человек. Вспышка в Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе охватила шесть человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 917 человек, из которых заболели 183.

Из новых случаев в Вырумаа два связаны с заражением на рабочем месте, в одном случае человек заболел посредством семейных контактов. В Тартумаа вирус был привезен из Португалии. Один случай в Йыгевамаа и один случай в Валгамаа передали Пыхьяскому региональному отделению, так как люди проживают в Харьюмаа. Обстоятельства еще одного случая в Йыгевамаа устанавливаются. В Лыунаском регионе один активный очаг — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившая 20 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального управления находится 423 человека, из которых болен 51.