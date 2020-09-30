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Белорусское издание Tut.by - один из самых популярных в стране ресурсов, подробно освещавший прошедшую президентскую кампанию, сами выборы и последовавшие за ними массовые протесты. Министерство информации уже подало иск в суд с требованием полностью прекратить работу издания.

Министерство информации Белоруссии лишило аккредитации СМИ белорусское издание Tut.by - один из самых популярных в стране ресурсов, который подробно освещал прошедшую президентскую кампанию, сами выборы и последовавшие за ними массовые протесты.

Запрет на работу СМИ пока вводится на три месяца - с 1 октября до 30 декабря. Но министерство информации уже подало иск в суд с требованием полностью прекратить работу издания. Подать в суд ведомство имеет право только после вынесения СМИ предупреждений о нарушении закона.

Министерство утверждает, что с 7 августа по 15 сентября сделало изданию четыре предупреждения - якобы, Tut.by нарушил статью 4 закона о СМИ. Эта статья предписывает журналистам следить за достоверностью информации, но в ней также есть, например, требование не распространять информацию, «посягающую на нормы общественной нравственности».

Блокировки не будет?

В Tut.by считают, что, несмотря на иск и решение министерства, сайт сможет продолжить работу - и без статуса СМИ. «Это означает только то, что по решению суда Tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако на работе и посещаемости сайта, а значит, на нашей возможности оказывать рекламные услуги качественно и в срок, это не скажется. Сайт сможет продолжить работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», - заявили в издании.

Tut.by уточняет, что регистрация интернет-ресурса в качестве СМИ носит добровольный характер, и сами журналисты работали без этого статуса с момента основания ресурса в 2000 году до конца января 2019-го.

«Возможная утрата статуса лишает наших журналистов возможности на законных основаниях присутствовать в районах чрезвычайных ситуаций, на проводимых без разрешения массовых мероприятиях, получать аккредитацию в государственных органах, но, как уже говорилось ранее, блокировку сайта не влечет», - добавили в издании.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уже отреагировала на эту новость. Она считает, что это решение властей лишает белорусов права на правду.

«Долгое время мы считали, что посягнуть на работу Tut.by не решится никто - но второй месяц мы видим, как прежняя система разрушает все вокруг, пытаясь продлить свое существование. […] Режим упрямо продолжает верить, что так можно скрыть его преступления, остановив станок типографии, заблокировав сайт или лишив СМИ аккредитации. Но режим ошибается», - сказала Тихановская.

Она назвала журналистов героями и сказала, что в Белоруссии не должно быть места цензуре и преследованиям журналистов.

Преследование журналистов

8 сентября сотрудники белорусских силовых органов пытались попасть в квартиру редактора отдела новостей Tut.by Галины Уласик, позже стало известно, что ее дочь, журналистка Валерия Уласик была осуждена на 10 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста.

Кроме того, на несколько дней задерживали главного редактора еще одной независимой белорусской газеты «Наша Нiва» Егора Мартиновича. В понедельник Следственный комитет Белоруссии запретил ему покидать территорию страны, поскольку он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о клевете.