На Маакри вырастет еще один небоскреб

После этого планировка отправится для обсуждения и утверждения в Горсобрание. Планировка была начата в мае 2011 года, то есть ее рассмотрение продолжалось более девяти лет.

Будущий небоскреб будет расположен в 4-м квартале района высотной застройки Маакри, с максимально допустимой плотностью застройки 2,7 и высотой до 130 метров над уровнем моря. Согласно эскизному плану к имеющемуся зданию учебного заведления по адресу Лаутери, 3 планируется тридцатиэтажная пристройка (абсолютная высота до 115 метров) с учебными, хозяйственными и жилыми помещениями. Плотность застройки квартала не превышает разрешенную.

После реализации детальной планировки плотность застройки квартала между улицами Леннуки, Маакри, Лаутери и Куке составит 2,6. Планируется, что новое здание будет состоять из частей разной высоты. Такой силуэт должен уменьшить контраст между существующими зданиями и новым небоскребом.

Новый небоскреб в районе улицы Маакри. ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Детальная планировка обязывает застройщика расположить на первом этаже новостройки или ее части, выходящей на улицы Куке и Леннуки, где интенсивно развито движение пешеходов, магазины, заведения общественного питания и пункты обслуживания. Помимо бизнес-площадей в здании планируются учебные классы и жилые площади (до 210 квартир). На крыше нижней части дома планируется разбить сад.

Подъезд к участку Лаутери, 3 планируется со стороны улиц Лаутери, Куке и Леннуки (стоянка такси). В целях обеспечения безопасного передвижения пешеходов на территории спланированы тротуары. , где в целях повышения безопасности Тротуар на улицах Леннуки и Куке будет отделен от проезжей части газоном и рядом деревьев. На участке предусмотрено 281 парковочное место, которые будут расположены на подземных этажах нового здания и наземной части существующего дома.