У банков закончился срок действия единого порядка предоставления платежных отпусков

По состоянию на конец мая, в связи с коронакризисом банки Эстонии предоставили частным лицам и компаниям 22 820 платежных отпусков. В июне количество оформленных в банках Эстонии платежных отпусков выросло на 745. А в июле и августе численность находящихся в платежном отпуске по кредиту наоборот стабильно снижалась, 737 и 1989 отпусков соответственно. Многие взятые весной платежные отпуска уже закончены, или клиенты, которые ходатайствовали об отпуске, стали оплачивать основную сумму по кредиту до окончания срока действия отпуска.

На данный момент из кредитов, на которые взят платежный отпуск, 22% составляют бизнес-кредиты, 33% жилищные кредиты и 45% прочие кредиты для частных лиц. Новые ходатайства о платежном отпуске подаются банкам в привычном режиме, в объеме, который был до коронакризиса. В общей сложности, по состоянию на конец августа, платежными отпусками были покрыты кредиты в объеме 2,062 миллиарда евро. Большая часть, т.е. 79% кредитов были связаны с кредитами бизнес-клиентов, 18% с жилищными кредитами и 3% с прочими кредитами для частных лиц. По сравнению с пиковыми моментами весны, объем кредитов с платежными отпусками снизился приблизительно на 10%.

«Как правило, клиенты, которые взяли платежные отпуска в период действия чрезвычайного положения, не посчитали нужным продлить их по окончанию», сказал председатель правления Союза банков Эрки Килу. «Достаточно много и таких клиентов, которые были готовы снова начать выплачивать основную часть кредита еще до окончания платежного отпуска. За лето мы от 22 820 договоров об отпуске пришли к 20 839 договорам. На данный момент количество ходатайств о платежных отпусках на стабильном уровне. Учитывая все это, мы чувствуем себя достаточно уверенными, чтобы не продлевать единый порядок предоставления платежных отпусков».

Быстрая реакция банков весной была уместной, позволив людям и компаниям, которые внезапно попали в затруднительное экономическое положение, быстро и без дополнительных расходов брать платежные отпуска на одинаковых условиях во всех банках Эстонии. «Понимаем, что кризис еще не закончился, и что не для всех восстановился привычный образ жизни. Ситуация в некоторых секторах до сих пор довольно сложная. Мы готовы при необходимости быстро реагировать, чтобы со стороны банков помочь компаниям и людям подходящими мерами», сказал Килу.

На основании единых условий по предоставлению платежных отпусков, о которых между собой договорились банки Эстонии, об отпуске по кредиту можно было ходатайствовать в случае договоров по предпринимательским кредитам, жилищным кредитам, лизингам и потребительскому финансированию. По особым условиям продолжительность платежного отпуска в случае жилищных кредитов была до 12 месяцев, в случае лизинга и потребительских кредитов до 6 месяцев. Компании или группы компаний, у которых кредитный лимит в одном банке составляет до 5 миллионов евро, получили платежный отпуск на основную часть кредита сроком до 6 месяцев. Порядок предоставления платежных отпусков действовал для кредитных договоров, которые были заключены до 12 марта. На основании этих правил о платежном отпуске могли ходатайствовать клиенты, у которых по состоянию на 29 марта, когда был принят единый порядок предоставления платежных отпусков, не было проблем с оплатой кредита. Использование платежного отпуска на основании особых условий не повлияло на кредитную историю клиентов и их кредитоспособность.