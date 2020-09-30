Ср, 30.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
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  • Дом, на который приятно смотреть с любой стороны, ждет покупателя недалеко от Курессааре

Дом, на который приятно смотреть с любой стороны, ждет покупателя недалеко от Курессааре

Maakodu Saaremaal.

ФОТО: KV.EE

Красивый деревенский дом из дерева и камня ждет покупателя на Сааремаа, передает Kodustiil.

Этот замечательный дом, построенный из дерева и природных камней, находится в пятнадцати километрах от Курессааре. 

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном загородном доме общей площадью 210 квадратных метров всего пять комнат. В доме умело соединилось новое и старое - например, старые бревна стали привлекательным элементом интерьера. Их, в свою очередь, дополняют большие окна, дающие много света.

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

На участке также есть красивый альпийский сад, парник, фруктовый сад и детская площадка. К дому примыкает навес для автомобилей, в другом торце дома расположен вход в подвал.

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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