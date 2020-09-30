Дом, на который приятно смотреть с любой стороны, ждет покупателя недалеко от Курессааре

Этот замечательный дом, построенный из дерева и природных камней, находится в пятнадцати километрах от Курессааре.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

В двухэтажном загородном доме общей площадью 210 квадратных метров всего пять комнат. В доме умело соединилось новое и старое - например, старые бревна стали привлекательным элементом интерьера. Их, в свою очередь, дополняют большие окна, дающие много света.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На участке также есть красивый альпийский сад, парник, фруктовый сад и детская площадка. К дому примыкает навес для автомобилей, в другом торце дома расположен вход в подвал.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.