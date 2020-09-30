С сегодняшнего дня забронировать время на коронатест можно в э-регистратуре

Для этого после получения направления, на указанный в направлении номер, высылается сообщение со ссылкой на э-регистратуру. Сообщение получат люди от 18 лет.

В э-регистратуре пациент может идентифицировать себя с помощью ID-карты и Mobiil-ID. Таким образом люди смогут быстрее бронировать время и не нужно будет ждать звонка из Центра тестирования. С помощью Smart ID войти в систему нельзя.

Услуга является дополнительной возможностью. Те, кто не хочет использовать э-регистратуру или до кого сообщение на телефон не дойдет по техническим причинам, получат звонок из Центра тестирования в порядке очереди.