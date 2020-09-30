Ср, 30.09.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

С сегодняшнего дня забронировать время на коронатест можно в э-регистратуре

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Со среды, 30 сентября все люди, получившие направление на коронатест от семейного врача, могут сами забронировать время для взятия пробы, пишет Postimees.

Для этого после получения направления, на указанный в направлении номер, высылается сообщение со ссылкой на э-регистратуру. Сообщение получат люди от 18 лет. 

В э-регистратуре пациент может идентифицировать себя с помощью ID-карты и Mobiil-ID. Таким образом люди смогут быстрее бронировать время и не нужно будет ждать звонка из Центра тестирования. С помощью Smart ID войти в систему нельзя.

Услуга является дополнительной возможностью. Те, кто не хочет использовать э-регистратуру или до кого сообщение на телефон не дойдет по техническим причинам, получат звонок из Центра тестирования в порядке очереди. 

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