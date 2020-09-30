Ср, 30.09.2020
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Алексей Навальный
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Таллиннский аэропорт: приоритетом станет открытие линий в Вену, Амстердам, Осло и Стокгольм

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В Таллиннском аэропорту приветствуют решение правительства о существенном смягчении действовавших до сих пор жестких ограничений на авиаперелеты. Руководство предприятия надеется на скорое возобновление маршрутов в Амстердам, Вену, Осло и Стокгольм. В то же время компании пока не хватает конкретики относительно того, что будет с полетами в Москву, Минск, Киев и Стамбул, пишет Rus.ERR.

"Люди теперь могут спокойно покупать билеты. Если им необходимо лететь по бизнесу или семейным причинам, то они могут быть уверенными, что полеты состоятся", - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

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