Таллиннский аэропорт: приоритетом станет открытие линий в Вену, Амстердам, Осло и Стокгольм

В Таллиннском аэропорту приветствуют решение правительства о существенном смягчении действовавших до сих пор жестких ограничений на авиаперелеты. Руководство предприятия надеется на скорое возобновление маршрутов в Амстердам, Вену, Осло и Стокгольм. В то же время компании пока не хватает конкретики относительно того, что будет с полетами в Москву, Минск, Киев и Стамбул, пишет Rus.ERR.