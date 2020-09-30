Kanal 2 покажет документальный сериал с кадрами пробоины в борту парома «Эстония»

AS Postimees Grupp приобрел для Kanal 2 права на показ всех пяти частей документального сериала, первая из них выйдет в эфир 8 октября в 22:00. Остальные части сериала Kanal 2 покажет 15, 22, 29 октября и 5 ноября.

«Мы своей командой просмотрели все части документального сериала и обнаружили, что это важная информация, которую мы хотим представить эстонским зрителям», - сказал руководитель телеканалов Postimees Grupp Каспар Кальяс.

По его словам, телезрителей Kanal 2 ждут захватывающие открытия, поскольку до сих пор становившаяся достоянием общественности информация - далеко не все, что можно узнать об обстоятельствах гибели парома «Эстония».

Команда, которая снимала документальный фильм о катастрофе парома «Эстония» для телеканала Discovery, во время погружения обнаружила в корпусе судна четырехметровую пробоину, которая ранее была частично скрыта морским дном. Сериал впервые был показан на стриминговых платформах Discovery в Скандинавии.

Телеканал Kanal 2 можно смотреть в ТВ-программах всех операторов и в интернете по адресу www.kanal2.ee.