В Нарве построят муниципальную баню с льготными билетами

Муниципальная баня была продана частному предпринимателю с условием оказывать банные услуги населению не менее 15 лет. Этот срок истек еще в 2016 году.

“Баня в частных руках. Город к ней никакого отношения не имеет и повлиять на владельца мы тоже никоим образом не можем”, - прокомментировал эту ситуацию мэр Нарва Алексей Евграфов.

Еще четыре года назад горуправа решила, что возродить общественную баню, находящуюся в частной собственности, город уже никак не сможет, и надо строить новую.

Для этого город планировал бесплатно предоставить право застройки на участок на ул. Даумана напротив торгового центра Prisma предпринимателю, который предложит наиболее интересный проект. Предприниматель должен был построить классическую общественную баню, а в дополнение - торговый центр или любой другой бизнес, который будет приносить ему прибыль. Но эта идея так и не была реализована.

Следующий заход нарвские власти сделали на прошлой неделе. Председатель горсобрания Ирина Янович от имени правящей фракции предложила вписать строительство муниципальной бани в Программу развития города, которая обсуждалась на сессии городского собрания. Споров между фракциями не возникло, предложение приняли единогласно. Это значит, что в ближайшие годы деньги на строительство бани нужно будет предусмотреть в городском бюджете.

“Проблемы были и раньше. Но в этом году проблема с баней встала особенно остро, и ко мне на прием неоднократно приходили люди, присылали письма”, - рассказал мэр города. - Мы, конечно, не смогли пройти мимо такого социально важного объекта. Поэтому очень здорово, что фракция Kodulinn Narva поддержала наше обращение”.

По словам мэра в следующем году должно начаться проектирование, и здание должно открыть двери в 2022 году. Где оно будет расположено, пока неизвестно. В отличие от прежних коммерческих проектов, теперь баню решено сделать полностью муниципальной:

“За пример мы возьмем баню, которая построена в Ласнамяэ. Мы туда ездили, смотрели, как она работает”, - рассказал Алексей Евграфов.

Баня в Ласнамяэ получает дотацию из местного бюджета, ее доходы от продажи билетов не покрывают расходы на эксплуатацию здания. В Нарве городские власти также планируют дотацию для бани, чтобы билеты в нее были дешевле, чем в коммерческих банях и СПА-центрах.

Городские власти рассчитывают построить относительно небольшой объект, не с разнообразными процедурами, как в СПА-центрах, а с классической баней.

“Это будет дешевле, цена билета будет ниже, и городу будет дешевле ее содержать, - сказал мэр. - Я думаю, мы встретимся и с людьми, которые ходатайствовали, чтобы понять их нужды, понять, какую баню они хотят. Понятно, что они не хотят СПА-центр. Исходя из этого, будет видна уже цена строительства и будет видно, какая дотация нужна будет потом ежегодно”.