Сказка про дачного бычка, или Как закрытые границы влияют на продажу недвижимости в приграничных районах Эстонии

Дачи реальные, сделки виртуальные

Но прежде, чем сделать выводы и дать советы, посмотрим, что происходит на рынке недвижимости Ида-Вирумаа, в частности, какие дачи продаются под Нарвой и в Нарва-Йыэсуу.

На день написания статьи на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 40 объектов в диапазоне цен от нуля до 45 000 евро в Нарве (рассматривать более дорогие объекты в контексте данного материала нам показалось нецелесообразным. – Прим. В.К.) и четырнадцать - в Нарва-Йыэсуу. Большие и маленькие, нарядные и неказистые, занесенные в строительный регистр и еще не занесенные, стоящие на приватизированной земле и еще не являющиеся недвижимостью - выбрать есть из чего.

Как вспоминает маклер Анатолий Амбрози, до прихода коронавируса дачный рынок в Ида-Вирумаа был активным, но еще активнее шла продажа, когда один евро стоил 45 рублей. Тогда 90% покупателей были из России. «Теперь не покупают, а скорее хотят избавиться. Конечно, в большей степени это касается квартир. Если рыночная цена квартиры меньше 20 000, ее выставляют на продажу», - говорит Амбрози.

По словам маклера, сейчас при продаже недвижимости довольно часто возникают проблемы, связанные со свободным перемещением людей по планете: в наше время продавец квартиры или дачи может обнаружиться на другом конце земного шара. На помощь приходит интернет. Даже находящиеся в одном городе, но оказавшиеся в связи с пандемией на карантине или в самоизоляции участники сделок купли-продажи недвижимости видят друг друга на экране компьютера - с помощью различных платформ: Zoom, Skype, Teams и других, а подписывают договоры с помощью кодов ID-карты или мобильного телефона.

Как же все-таки быть?

«Не все нотариусы могут провести такую сделку, говорят, что нет-де технических возможностей, - делится опытом Амбрози. – К тому же для видео-моста все участники сделки должны быть местными жителями. Если участник сделки не просто находится в отъезде, а является реальным иностранцем - жителем России, то видеомост невозможен, нужно оформлять доверенность и переправлять ее в Эстонию экспресс-почтой».

Мы рассказали Анатолию Амбрози про казус с личными вещами продавцов дачи. «А хотят ли они продать? – задал встречный вопрос маклер. – Тот, кто хочет продать, тем более в данной рыночной ситуации, использует все варианты. Можно, например, вывезти вещи на склад, но, видимо, эти продавцы никому не доверяют».

Но все-таки как быть? Да, история с запертым домом, вокруг которого уже хозяйничают на участке, благоустраивая его, потенциальные покупатели, на сегодняшний день кажется бесконечной, как лента Мёбиуса, но при этом и довольно поучительной: другие разделенные границей и коронавирусом продавцы и покупатели недвижимости могут оказаться пусть не точно в такой, но в похожей ситуации.