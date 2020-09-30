Правительство поддержало проведение гастрономического конкурса «Золотой Бокюз»

«Без сомнения, речь идет о событии, привлекающем огромное общественное внимание, проведение которого в Эстонии является знаком признания нашей кухни и нашей гастрономии. Проведение мероприятия такого уровня и масштаба является плодом огромной и долгой работы, - сказал министр сельской жизни Арво Аллер. – Организаторы Bocuse d’Or Europe Tallinn 2020 тщательно продумали меры предосторожности, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Они сделали все, чтобы мероприятие могло пройти безопасно».

Участники, прибывающие из других стран, не должны иметь симптомов заболевания. Им следует придерживаться правил, установленных организаторами и Департаментом здоровья. К их числу относится, например, обязанность сдать тест на коронавирус до и после прибытия в страну.

«Золотой Бокюз» является самым престижным мировым конкурсом шеф-поваров, который в 1987 году организовал знаменитый повар Поль Бокюз. Вдохновившись атмосферой спортивных соревнований, Поль Бокюз решил организовать соревнования, в фокусе которых будет поварское искусство и мастерство поваров высокой кухни. Финальный тур «Золотого Бокюза» проходит каждые два года в родном городе создателя конкурса – Лионе. Повара со всего мира на глазах у публики готовят свои конкурсные шедевры.

Эстония в январе 2019 года получила уникальную возможность провести отборочный тур конкурса 2020 года в Таллинне. Десять лучших участников отборочного тура примут участие в финале в Лионе в 2021 году.