Завтра, 1 октября, наступает срок уплаты второй части земельного налога, а также подоходного налога, подлежащего доплате

Срок уплаты первой части земельного налога был 31 марта, когда должна была быть уплачена по крайней мере половина земельного налога, сумма которого превышает 64 евро, а остальную часть нужно было уплатить до 1 октября.

Налогово-таможенный департамент (НТД) рекомендует частным лицам, испытывающим трудности с уплатой земельного или подоходного налога в срок, сделать рассрочку возникших обязанностей в среде самообслуживания e-MTA. Для подачи соответствующего ходатайства необходимо войти в среду самообслуживания e-MTA и выбрать в меню рубрику «Учет», затем выбрать раздел «Рассрочка», а в нем следующий раздел «Добавить новое ходатайство». Более подробные инструкции об оформлении рассрочки можно найти на домашней странице НТД.

Сумму подоходного или земельного налога, которую необходимо уплатить, проще всего посмотреть в среде самообслуживания e-MTA. Кроме того, в НТД могут обращаться частные клиенты как по инфотелефону 880 0811, где можно идентифицировать себя с помощью Mobiil-ID или Smart-ID, так и по электронной почте eraklient@emta.ee. Бизнес-клиенты со своими вопросами могут обращаться по инфотелефону 880 0812 или по электронной почте ariklient@emta.ee. По вопросам, связанным с приложением о налогообложении земли и об освобождении от уплаты налогов, необходимо обращаться в то местное самоуправление, в котором находится земля.