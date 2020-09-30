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В России третий день подряд регистрируют больше 8 тысяч заражений Covid-19 в сутки, но Роспотребнадзор по-прежнему не видит оснований для введения в стране новых ограничительных мер. Тем временем всех, кто должен встретиться с президентом Владимиром Путиным, уже изолирует на две недели, узнали СМИ. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Снова больше 8 тысяч

За сутки оперативный штаб зарегистрировал 8 481 новый случай заражения коронавирусом - на 249 случаев больше, чем днем ранее. Это снова стало максимальным числом заражений после 15 июня.

Количество новых случаев растет уже 18-й день подряд. 19 сентября впервые с июля суточный прирост превысил отметку в 6 тысяч, 25 сентября - 7 тысяч, а в понедельник, 28 сентября, впервые с середины июня было выявлено более 8 тысяч случаев заражения. Таким образом, суточный прирост превышает эту планку третий день подряд.

За сутки в России от коронавируса скончалось 177 человек (на 17 больше, чем накануне) - это самый высокий показатель после 17 июля.

В Москве за последние сутки зафиксировано 2 308 новых случаев заражения - на восемь человек больше, чем накануне. В больницы поступили 840 человек (накануне - 969 пациентов). За сутки в городе скончались 27 человек - это рекордное суточное число смертей в столице с 15 июля.

За все время пандемии в России выявили 1 176 286 случаев заражения коронавирусом, а число жертв Covid-19 достигло 20 722. Выздоровели за сутки 5 858 человек, за все время пандемии - 958 257.

"Вводить специальные ограничения оснований нет"

Роспотребнадзор не видит оснований для введения дополнительных ограничений в стране из-за роста числа заражений Covid-19. Об этом глава ведомства Анна Попова сказала в интервью НТВ.

"У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах заболеваемости. А вот два - да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", - заявила она.

Накануне президент Путин также не стал объявлять о новых карантинных ограничениях, ограничившись призывом объяснять людям "реалии складывающейся обстановки" и предлагать "необременительные, но необходимые" меры и средства защиты.

А мэр Москвы Сергей Собянин во вторник уточнил срок действия указа, которым он рекомендовал людям старше 65 лет по возможности находиться дома, а предприятия попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. Эти ограничительные режимы - до 28 октября.

"Проект": Путин изолирован ото всех

Издание "Проект" со ссылкой на свои источники пишет, что всех людей, которым предстоит оказаться рядом с Путиным, изолируют и отправляют на двухнедельный карантин.

По данным издания, речь идет в том числе о сотрудниках администрации президента, кремлевских фотографах и операторах, а также членах съемочной группы программы "Москва.Кремль.Путин", которая еженедельно выходит на канале "Россия".

Изоляцию, по информации "Проекта", люди, которые должны встретиться с Путиным, отбывают в сочинском пансионате "Русь", комплексе правительственных дач на улице Косыгина в Москве, а также в предназначенной для гостей части на территории Ново-Огарево. В подмосковной резиденции президента, правда, места быстро закончились, отмечает один из собеседников издания.

Карантин распространяется на всех без исключения, подчеркивает "Проект". Так, топ-менеджер одной из корпораций рассказал изданию, что его встреча с главой государства еще только планируется, но ему уже позвонили из Кремля и предупредили, что две недели ему придется сидеть взаперти.

Со всеми остальными президент общается либо по видеосвязи, либо на очень большом расстоянии, как, например, 23 сентября, когда Путин выступал перед сенаторами. "Возможно, именно благодаря уникальной возможности запереть все свое окружение и гостей Путин может в отличие от всей страны не спешить с разработанной в России прививкой от коронавируса", - предполагает издание.

Данные о переболевших Covid соберут в закрытую базу

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и вакцинированных от него, пишут "Ведомости" со ссылкой на министерство здравоохранения России.

В базе, в частности, будут содержаться данные дневников наблюдения вакцинированных, которые они могут вести сами через портал госуслуг или специальное мобильное приложение, пишет газета. В минздраве считают, что это поможет "эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к Covid-19".

В интервью НТВ глава Роспотребнадзора тоже говорила о вакцинировании. Она отвергла критику в адрес российской вакцины от коронавируса, которая стала звучать сразу после того, как в России зарегистрировали "Спутник V".

"Российские вакцины абсолютно не заслуживают никакой критики, кроме определенно обусловленной, но практического и научного под этим абсолютно нет ничего", - сказал Попова, напомнив, что в СССР исторически была очень сильная школа вакцинологии.

Попова также сообщила, что клинические испытания еще одной российской вакцины от коронавируса - новосибирского центра "Вектор" - уже завершены.

Кинотеатрам рекомендовали выводить зрителей без масок

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева накануне заявила, что контролеры в кинотеатрах должны проверять нахождение зрителей в зале в масках каждые 15 минут, а зрителей без масок следует удалять с сеанса.

"Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей", - заявила Андреева на совещании департамента культуры Москвы (цитата по Интерфаксу).

По словам чиновницы, в случае, если зрители сидят без масок, контролер может попросить их надеть маску, а если они откажутся - вывести из зала.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, как передает РИА Новости, назвал слова Андреевой "юридическими спорными", поскольку кинотеатры, по его словам, не имеют права каждые десять минут проверять зрителей в зале.

Березин опасается, что "крайними опять окажутся кинотеатры, которые не вывели непослушных зрителей из зала, не остановили сеанс, не устроили общественное порицание".