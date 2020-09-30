Юри Ратас: расходы Эстонии на оборону продолжат расти

«Правительство передаст сегодня Рийгикогу бюджет, в котором объем расходов на оборону вырастет до 645 миллионов евро. Таким образом мы продолжим идти по пути, с которого не сходили с 2012 года, то есть будем инвестировать в оборонный бюджет около 2 процентов или более. Как страна, расположенная на границе НАТО и Европейского союза мы не можем идти на уступки в сфере безопасности», - подчеркнул премьер-министр, открывая Балтийскую оборонную конференцию.

Ратас отметил, что важно рассматривать безопасность во всей широте этого понятия, в том числе понимать важность внутренней безопасности, готовности общества к испытаниям. «Борьба с эпидемией коронавируса потребовала от нас целостного подхода и испытала все общество на прочность. К сожалению, кризисы неизбежны и в дальнейшем. Поэтому важно продолжать улучшать нашу готовность к кризисам, укрепляя сопротивляемость наших государственных учреждений и предприятий и в конечном итоге всю культуру готовности в обществе», - сказал Ратас.

По его словам, правительство в новом бюджете сделает важные инвестиции во внутреннюю безопасность и в создание запасов на случай кризиса. В бюджете 2021 года запланированы средства на продолжение формирования кризисных резервов полиции и пограничной охраны, укрепление потенциала на море и в воздушном пространстве. Для улучшения кризисных запасов государства в следующие годы запланировано 45 миллионов евро и будет создан центр, в юрисдикции которого будут все запасы, необходимые для обеспечения защиты населения.