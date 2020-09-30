Спасатель: придет локдаун, а вы уже в шоколаде

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире ведущий инспектор Бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Юрий Маринец.

Представитель Спасательного дертамента рассказал и показал, чем должна быть укомплектована корзина первой необходимости.

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Фрагмент беседы:

– В народе курсируют упорные слухи, что в ноябре может случиться очередной локдаун. Вы готовите население к тому, что всем снова придется сидеть дома?

– Не надо ждать никаких локдаунов. Надо просто запастись всем необходимым. Придет локдаун, а вы уже в шоколаде. Будете сидеть дома и пить чай с шоколадом. Встретим локдаун во всеоружии, тогда он не придет.

По ящику кризисной помощи на каждого жителя - и мы спасены. 18

– Стоит ли сразу бросаться в магазины? Не спровоцируют ли подобные призывы приступ паники? Не начнут ли люди снова сносить с полок гречку и туалетную бумагу?

– Думаю, что гречки хватит на всех. Мы уже достойно прошли одну кризисную волну в апреле и убедились в том, что гречки достаточно. Паники не было, просто чуть-чуть понервничали.

Имейте в виду, что есть еще госзапас. Данная корзина – миниатюрный образец государственного запаса.

Не беспокойтесь! Еды хватит на всех. У государства есть продуктовый запас на каждого жителя. 18

Если даже в магазинах все закончится, спасатели вас найдут, помогут и накормят.

– Когда всё это человеку может понадобиться?

– В любой момент может случиться всё что угодно.

Может отключиться электричество, случиться наводнение или военная агрессия. 18

Эстония и Спасательный департамент ко всему готовы!

– Что же должно быть всегда под рукой? Чем спасатели рекомендуют укомплектовать ящик кризисной помощь?

– С таким набором можно спокойно ждать спасателей: заряженная зарядка, фонарик, от которого можно подзарядить мобильный телефон, батарейки, керосиновая лампа, баллончик с газом для приготовления еды и мини-конфорка, а также разные консервы и продукты с большим сроком годности.

Сроки годности продуктов нужно время от времени перепроверять, а не жить от локдауна до локдауна. Не забудьте про лекарства, средства гигиены и воду! Без воды человек способен прожить только пару дней.

Добавьте также в корзину радио на батарейках. Если пропадет интернет, такой приемник будет работать. Вам дадут ценные указания, куда идти и что делать.

Защитная маска тоже не помешает. Она может пригодиться, например, если понадобится провести антисептическую операцию, пока вы ждете спасателей или скорую помощь.

Помогите спасателям! Если у вас уже есть такой ящик, вы снесете вклад в оборону страны. 18

Важный совет: в чрезвычайной ситуации нужно объединяться.

Если у соседа есть 100 литров воды, а у меня – 100 килограммов гречки, то объединимся и выживем! 18