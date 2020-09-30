Спасатель: придет локдаун, а вы уже в шоколаде
Спасательный департамент призывает людей пополнять домашние запасы. К каким чрезвычайным ситуациям нужно готовиться населению?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире ведущий инспектор Бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Юрий Маринец.
Представитель Спасательного дертамента рассказал и показал, чем должна быть укомплектована корзина первой необходимости.
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Фрагмент беседы:
– В народе курсируют упорные слухи, что в ноябре может случиться очередной локдаун. Вы готовите население к тому, что всем снова придется сидеть дома?
– Не надо ждать никаких локдаунов. Надо просто запастись всем необходимым. Придет локдаун, а вы уже в шоколаде. Будете сидеть дома и пить чай с шоколадом. Встретим локдаун во всеоружии, тогда он не придет.
По ящику кризисной помощи на каждого жителя - и мы спасены.
– Стоит ли сразу бросаться в магазины? Не спровоцируют ли подобные призывы приступ паники? Не начнут ли люди снова сносить с полок гречку и туалетную бумагу?
– Думаю, что гречки хватит на всех. Мы уже достойно прошли одну кризисную волну в апреле и убедились в том, что гречки достаточно. Паники не было, просто чуть-чуть понервничали.
Имейте в виду, что есть еще госзапас. Данная корзина – миниатюрный образец государственного запаса.
Не беспокойтесь! Еды хватит на всех. У государства есть продуктовый запас на каждого жителя.
Если даже в магазинах все закончится, спасатели вас найдут, помогут и накормят.
– Когда всё это человеку может понадобиться?
– В любой момент может случиться всё что угодно.
Может отключиться электричество, случиться наводнение или военная агрессия.
Эстония и Спасательный департамент ко всему готовы!
– Что же должно быть всегда под рукой? Чем спасатели рекомендуют укомплектовать ящик кризисной помощь?
– С таким набором можно спокойно ждать спасателей: заряженная зарядка, фонарик, от которого можно подзарядить мобильный телефон, батарейки, керосиновая лампа, баллончик с газом для приготовления еды и мини-конфорка, а также разные консервы и продукты с большим сроком годности.
Сроки годности продуктов нужно время от времени перепроверять, а не жить от локдауна до локдауна. Не забудьте про лекарства, средства гигиены и воду! Без воды человек способен прожить только пару дней.
Добавьте также в корзину радио на батарейках. Если пропадет интернет, такой приемник будет работать. Вам дадут ценные указания, куда идти и что делать.
Защитная маска тоже не помешает. Она может пригодиться, например, если понадобится провести антисептическую операцию, пока вы ждете спасателей или скорую помощь.
Помогите спасателям! Если у вас уже есть такой ящик, вы снесете вклад в оборону страны.
Важный совет: в чрезвычайной ситуации нужно объединяться.
Если у соседа есть 100 литров воды, а у меня – 100 килограммов гречки, то объединимся и выживем!
– Должны ли кризисной корзине присутствовать горячительные напитки? Практика показала, что в первую волну коронавируса потребление алкоголя заметно возросло.
– Спиртные напитки, если они окажутся под рукой, можно точно использовать для дезинфекции. Если кто-то считает алкоголь лекарством, то, возможно, его можно использовать и как лекарство. Но это точно самое последнее, что можно добавить в ящик кризисной помощи. Имейте в виду, что дезинфицироваться алкоголем изнутри и снаружи опасно. Для этого есть специальные дезинфицирующие средства. Ими тоже укомплектована наша корзина.
– Кризисная корзина укомплектована достаточно большим количеством продуктов и предметов первой необходимости. Полагаю, что не каждый может себе это позволить. Как действовать в такой ситуации?
– Думаю, что если человек обратится с данным вопросом, например, в местные самоуправления, то ему не откажут в помощи. Главное – попросить о помощи. Обращаться можно и в местные, и в государственные органы, и к спасателям. У нас есть инфотелефон 1524, а пенсионеры могут адресовать запрос в социальные отделы по месту жительства.
– По вашей оценке, как много людей отнесутся к призыву спасателей пополнить домашние запасы как к шутке?
– К этому можно отнестись и как к шутке. Главное, чтобы информация осталась у людей в памяти. Если домашние запасы пополнит один из тысячи, это уже хорошо. Купив лишнюю консерву в магазине, вы позаботитесь о себе и о своей семье.
Можно озадачить вопросом хранения запасов председателей квартирных товариществ, чтобы складировать предметы первой необходимости в общей кладовке или подвале.
Спасатели дадут пояснения, как это лучше всего организовать, не нарушая норм безопасности.
– За отсутствие таких ящиков кризисной помощи население не будут штрафовать?
– Наша цель – не контроль, а помощь. Иногда даже хочется кого-то оштрафовать, но закон в данном случае этого не позволяет. Сейчас мы не проверяем и даже не инспектируем. В рамках кампании «Запасись и спасись!» мы агитируем за то, чтобы люди сделали домашние запасы.
Подробности в повторе!
- C чем связан призыв пополнить домашние запасы?
- Можно ли расценивать начатую кампанию как подтверждение того, что Эстонию ждет очередной локдаун?
- Не спровоцируют ли подобные призывы приступ паники? Не начнут ли люди снова скупать гречку и туалетную бумагу?
- Что должно быть всегда под рукой? Чем укомплектовать корзину первой необходимости?
- Какие неожиданности могут поджидать человека в быту? Когда заготовки могут понадобиться?
- К каким катастрофам следует готовиться?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia