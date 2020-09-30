Ср, 30.09.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

Студия Postimees: спасатели готовят Эстонию к локдауну?

Спасательный департамент призывает людей пополнять домашние запасы. К каким чрезвычайным ситуациям нужно готовиться населению?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире ведущий инспектор Бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Юрий Маринец. Смотрите интервью в 15.00!

  • C чем связан призыв пополнить домашние запасы?
  • Можно ли расценивать начатую кампанию как подтверждение тому, что Эстонию ждет очередной локдаун?
  • Не спровоцируют ли подобные призывы приступ паники? Не начнут ли люди снова скупать гречку и туалетную бумагу?
  • Что должно быть всегда под рукой? Чем укомплектовать корзину первой необходимости?
  • Какие неожиданности могут поджидать человека в быту? Когда заготовки могут понадобиться?
  • К каким катастрофам следует готовиться?

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