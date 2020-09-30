Студия Postimees: спасатели готовят Эстонию к локдауну?

Спасательный департамент призывает людей пополнять домашние запасы. К каким чрезвычайным ситуациям нужно готовиться населению?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире ведущий инспектор Бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Юрий Маринец. Смотрите интервью в 15.00!
- C чем связан призыв пополнить домашние запасы?
- Можно ли расценивать начатую кампанию как подтверждение тому, что Эстонию ждет очередной локдаун?
- Не спровоцируют ли подобные призывы приступ паники? Не начнут ли люди снова скупать гречку и туалетную бумагу?
- Что должно быть всегда под рукой? Чем укомплектовать корзину первой необходимости?
- Какие неожиданности могут поджидать человека в быту? Когда заготовки могут понадобиться?
- К каким катастрофам следует готовиться?