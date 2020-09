Суд признал Оливера Крууда частично виновным в налоговом мошенничестве

Суд оправдал Оливера Крууда и Рейна Лепассона относительно предъявленных им обвиненй в умышленном предоставлении в налоговый орган ложных сведений в оборотных декларациях Tere AS в налоговый период с марта 2015 года по май 2015 года и содействии в этом, сообщила в среду BNS пресс-служба Харьюского уездного суда.

Tere AS перевела деньги в DTH на покупку банкротного имущества. После покупки оборудования у OÜ Paide Piim в марте DTH Tere AS продала установку для производства ледяной воды, а в мае - вакуумный испаритель, но по гораздо более высокой цене.

Согласно обвинению, транзакции DTH и Tere AS были фиктивными, эти транзакции скрывали фактическую транзакцию между DTH и Tere AS, а цена покупки и продажи была искусственно завышена. Tere AS необосновано увеличила входящий НДС в декларациях по НДС и тем самым уменьшила свои налоговые обязательства.