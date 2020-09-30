Суд признал Оливера Крууда частично виновным в налоговом мошенничестве

Суд оправдал Оливера Крууда и Рейна Лепассона относительно предъявленных им обвиненй в умышленном предоставлении в налоговый орган ложных сведений в оборотных декларациях Tere AS в налоговый период с марта 2015 года по май 2015 года и содействии в этом, сообщила в среду BNS пресс-служба Харьюского уездного суда.

Суд согласился с защитниками в том, что изложенные в обвинении факты не соответствовали выводам суда. Согласно обвинению, Daily Trading House OÜ (DTH) в лице Лепассона приобрела банкротное имущество Пайде Пийм, состоящее из шести установок. Активы включали систему производства ледяной воды и вакуумный испаритель.

Tere AS перевела деньги в DTH на покупку банкротного имущества. После покупки оборудования у OÜ Paide Piim в марте DTH Tere AS продала установку для производства ледяной воды, а в мае - вакуумный испаритель, но по гораздо более высокой цене.

Согласно обвинению, транзакции DTH и Tere AS были фиктивными, эти транзакции скрывали фактическую транзакцию между DTH и Tere AS, а цена покупки и продажи была искусственно завышена. Tere AS необосновано увеличила входящий НДС в декларациях по НДС и тем самым уменьшила свои налоговые обязательства.

Согласно логике обвинения, между Tere AS и OÜ Paide Piim была совершена фактическая сделка, подлежащая обложению налогом. По мнению суда, в деле не было доказано, что сделка между OÜ Paide Piim и DTH не была доказана, и поэтому говорить о какой-либо реальной сделке, имевшей место между OÜ Paide Piim и Tere AS, некорректно. Искусственное завышение цен не доказано, а стоимость имущества может соответствовать цене оборудования.

По обвинению Крууда в лжесвидетельстве в качестве члена правления в процессе реорганизации Tere суд его оправдал. Преступление может быть совершено участником процесса, а участником процесса было юридическое лицо, то есть Tere AS. Член правления не может быть отождествлен с участником представляемого им процесса и, следовательно, состав уголовного преступления не соблюден.