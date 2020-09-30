Какое бетонное сооружение станет лучшим в Эстонии в 2020 году?

Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов объявили о начале конкурса «Эстонское бетонное сооружение 2020 года». Цель конкурса в том, чтобы повысить репутацию бетона как отечественного строительного материала и способствовать развитию бетонной архитектуры, технологии и бетонного строительства.
«Несмотря на пандемию строить в Эстонии продолжают, и в нынешнем году будет завершено сооружение целого ряда строений, - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. - Бетон, как наиболее часто использующийся отечественный строительный материал, играет в этих новых строениях важную роль»,- добавил Роотс.
На конкурс бетонного сооружения можно представлять:
- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2020 года;
- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись;
- представлять можно также конструкции и технологические решения.
Победит объект или технологическое решение, в котором значительный вклад внесен работой зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и использованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к проектированию и строительству, качество и уровень инновации.
Главный приз получит автор победившей идеи.
Отмечены будут также заказчик объекта, проектировщик, строитель, поставщик опалубки, производитель бетонных изделий и поставщик бетона.
В жюри вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы. Жюри созывает организатор конкурса.
Срок представления работ на конкурс 4 декабря 2020 года.
Победитель будет назван на общереспубликанском Дне бетона в марте 2021 года.
Конкурс бетонных строений является старейшим конкурсом в строительной области в Эстонии и постоянно проводится, начиная с 2000-го года, в нынешнем году уже в 21-ый раз.
Бетонным сооружением 2019 года было выбрано Здание Академии внутренней обороны. Главный приз конкурса – Arhitekt11 OÜ.
Приз заказчику: Академия внутренней обороны; приз конструктору: Engineer Project OÜ; приз строителю: Nordecon AS; приз за бетонные работы: ERI-Ehitustööd OÜ; приз за бетонные изделия: Framm AS; приз за надзор собственника: Tallinna Linnaehituse AS.
Бетонное сооружение 2018 года – Здание Эстонской художественной академии. Главный приз – Kuu Arhitektid: Йоэль Копли, Койт Оялийв, Юхан Рохтла, Эйк Херманн.
Бетонное сооружение 2017 года – индивидуальный жилой дом в Виймси. Главный приз – заказчик Майт Рыымусаар.
Бетонное сооружение 2016 года – Эстонский национальный музей. Главный приз – DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane).
Бетонное сооружение 2015 года – мост Ихасте. Главный приз – Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ (Юхан Иднурм и Сийм Иднурм).
Бетонное сооружение 2014 года – Ледовый холл Тондираба. Главный приз – Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.
Бетонное сооружение 2013 года – Работы по реконструкции транспортного узла Юлемисте. Главный приз – АО K-Projekt (генеральный проектировщик).
Бетонное сооружение 2012 года - Реконструкция бетонных конструкций ангара для гидросамолетов Таллиннского порта Леннусадам. Главный приз – конструкторы Карл Ыйгер и Хейки Онтон.
Бетонное сооружение 2011 года - Звуковая скульптура Cromatico. Главный приз – скульптор Лукас Кююне.
Бетонное сооружение 2010 года - Индивидуальный жилой дом в Пирита. Главный приз – архитектор Андрес Лембер, Male Maja OÜ.
Бетонное сооружение 2009 года - офисное здание Tallink. Главный приз – архитектор Меэлис Пресс.
Бетонное сооружение 2008 года – расширение пассажирского терминала Таллиннского аэропорта. Главный приз – архитектор Жан-Мари Боннар, Sofreavia SA.
Бетонное сооружение 2007 года – арочный мост Пуурмани. Главный приз – конструкторы Сийм Иднурм, Юхан Иднурм.
Бетонное сооружение 2006 года – офисное здание Luku-Expert. Главный приз – архитектор Хиндрек Кеслер.
Бетонное сооружение 2005 года – офисное здание TTP. Главный приз – архитектор Меэлис Пресс.
Бетонное сооружение 2004 года – Ülemiste Hotell. Главный приз – архитектор Мартин Аунин.
Бетонное сооружение 2003 года – индивидуальный жилой дом в Виймси. Главный приз – Arhitektibüroo Emil Urbel.
Бетонное сооружение 2002 года – Тартуская тюрьма. Главный приз – Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS.
Бетонное сооружение 2001 года – терминал сыпучих грузов в порту Мууга. Главный приз – проектировщик Randväli ja Karema AS.
Бетонное сооружение 2000 года – здание школы в Рокка-аль-Маре. Главный приз – Архитектурное бюро Urbel ja Peil.