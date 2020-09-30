Какое бетонное сооружение станет лучшим в Эстонии в 2020 году?

«Несмотря на пандемию строить в Эстонии продолжают, и в нынешнем году будет завершено сооружение целого ряда строений, - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. - Бетон, как наиболее часто использующийся отечественный строительный материал, играет в этих новых строениях важную роль»,- добавил Роотс.

На конкурс бетонного сооружения можно представлять:

- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2020 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись;

- представлять можно также конструкции и технологические решения.

Победит объект или технологическое решение, в котором значительный вклад внесен работой зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и использованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к проектированию и строительству, качество и уровень инновации.

Главный приз получит автор победившей идеи.

Отмечены будут также заказчик объекта, проектировщик, строитель, поставщик опалубки, производитель бетонных изделий и поставщик бетона.

В жюри вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы. Жюри созывает организатор конкурса.

Срок представления работ на конкурс 4 декабря 2020 года.

Победитель будет назван на общереспубликанском Дне бетона в марте 2021 года.

Конкурс бетонных строений является старейшим конкурсом в строительной области в Эстонии и постоянно проводится, начиная с 2000-го года, в нынешнем году уже в 21-ый раз.

Бетонным сооружением 2019 года было выбрано Здание Академии внутренней обороны. Главный приз конкурса – Arhitekt11 OÜ.

Приз заказчику: Академия внутренней обороны; приз конструктору: Engineer Project OÜ; приз строителю: Nordecon AS; приз за бетонные работы: ERI-Ehitustööd OÜ; приз за бетонные изделия: Framm AS; приз за надзор собственника: Tallinna Linnaehituse AS.