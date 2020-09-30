В Таллинне и Пярну с 1 октября изменятся некоторые почтовые индексы

В Таллинне меняются некоторые почтовые индексы в Кесклинн, Пыхья-Таллинне, Кристийне, Хааберсти, Мустамяэ, Ласнамяэ, Пирита и Нымме. В Пярну меняются почтовые индексы некоторых адресов, расположенных на улицах Кодара, Сави, Супелузе и Вилла.

Как поясняет Eesti Post на своем сайте, с 1 октября новые почтовые индексы начнут действовать на основе современного плана города и расположения почтовых отделений. Основная проблема на данный момент заключается в том, что отправления распределяются между почтовыми отделениями на основе почтовых индексов, поэтому письма и посылки часто оказываются в неудобно удаленном для клиентов почтовом отделении. Изменение, которое вступит в силу в октябре, обеспечит соответствие почтовых индексов местоположению почтовых отделений и возможность использования ближайшего почтового отделения для всех почтовых отправлений.

Уведомления об изменении почтового индекса должны были поступить адресатам не позднее 7 августа 2020 года.

Теперь адресаты смогут получать посылки и письма в ближайшем почтовом отделении. При определении ближайшего почтового отделения учтено расстояние между адресом и почтовым отделением по дорогам общего пользования. Это изменение позволит предоставить почтовую услугу, соответствующую ожиданиям клиента и ожиданиям других жителей города, говорится на сайте Eesti Post.

«В связи с изменением почтового индекса просим сообщить новый почтовый индекс всем учреждениям и людям, которые будут посылать Вам отправления на основании адреса — там, где вы совершаете электронные покупки и заказываете товары (например, Aliexpress и PayPal); тем, кто отправляет вам бумажные счета, рекламу (например, Kaubamaja); письма, открытки и посылки. Если вы заказали периодическое издание через minuajakirjanuds.ee, уведомлять об изменении почтового индекса не нужно.

Бизнес-клиентам очень важно обновить информацию о почтовом индексе в своих базах данных, которые содержат информацию об адресе»,- говорится на сайте Eesti Post.