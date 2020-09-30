Ср, 30.09.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии

Светлана Тихановская.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства, следует из сообщения в ее Telegram-канале в среду.

"Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло - известного белорусского юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович", - говорится в сообщении.

Погоняйло был адвокатом по многим делам о правах человека в Белоруссии, включая дела белорусских журналистов Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета. Алехнович является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Белоруссии.

"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества", - заявила Тихановская.

Ее пресс-секретарь Анна Красулина пояснила агентству "Интерфакс", что речь идет о формировании команды Тихановской. "Это ответ на вопрос: Светлана Тихановская - это один человек? Или у нее есть команда? И если есть команда, то кто это?", - сказала она.

"Мы работаем вместе с КС (Координационным советом). Согласованно. Для единой цели", - заявила Красулина в ответ на вопрос, войдут ли в формирующуюся команду Тихановской члены Координационного совета белорусской оппозиции.

Как сообщалось, соратники Тихановской сформировали Координационный совет оппозиции для обеспечения транзита власти. Власти Белоруссии признали создание совета незаконным, возбуждено уголовное дело.

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