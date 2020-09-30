Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии

"Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло - известного белорусского юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович", - говорится в сообщении.

Погоняйло был адвокатом по многим делам о правах человека в Белоруссии, включая дела белорусских журналистов Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета. Алехнович является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Белоруссии.

"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества", - заявила Тихановская.

Ее пресс-секретарь Анна Красулина пояснила агентству "Интерфакс", что речь идет о формировании команды Тихановской. "Это ответ на вопрос: Светлана Тихановская - это один человек? Или у нее есть команда? И если есть команда, то кто это?", - сказала она.

"Мы работаем вместе с КС (Координационным советом). Согласованно. Для единой цели", - заявила Красулина в ответ на вопрос, войдут ли в формирующуюся команду Тихановской члены Координационного совета белорусской оппозиции.