Предупреждение: на следующей неделе большая часть Ласнамяэ останется без воды

«5 октября с 20:00 и до полудня 6 октября ожидается масштабное прекращение подачи воды. Причина заключается в том, что нам нужно отремонтировать и заменить напорный водопровод, мы должны подключить его к новой системе», - объяснил вице-мэр Калле Кландорф.

По его словам, через неделю придется повторить операцию, поскольку необходимо заменить второй аналогичный водопровод. «Мы не можем за раз отремонтировать два водопровода, посколькутогда весь Ласнамяэ надолго останется без воды. Поэтому трубы будут ремонтировать по очереди», - объяснил Кландорф.

В следующий понедельник без воды останутся жилые дома и другие здания на улицах Калевипоя, Пунане, Смуули-теэ и Варраку. Tallinna Vesi установит в этом районе два резервуара с водой объемом пять и 3,5 кубических метра. Они будут находиться между домами по адресу Калевипоя, 2 и 4 и между домами Калевипоя, 8 и 10.

«До прекращения подачи воды людям следует все-таки запастись водой. Может случиться и так, что в тех домах, которых прекращение подачи воды не касается, на верхних этажах будет слабый напор», - предупредил Кландорф.