В Ида-Вирумаа зафиксировали замедление темпа распространения коронавируса

"Показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом за последние две недели вырос до 46,3 случая на 100 тысяч населения. Уезды, оказывающие наибольшее влияние на рост показателей - это Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Вырумаа. Но радует тот факт, что на текущий момент мы уже может говорить о замедлении распространения вируса в Ида-Вируском уезде", - цитируют Сепп радионовости ERR.