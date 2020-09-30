Ср, 30.09.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • В Ида-Вирумаа зафиксировали замедление темпа распространения коронавируса

В Ида-Вирумаа зафиксировали замедление темпа распространения коронавируса

Тест на коронавирус.

ФОТО: EKKAPHAN CHIMPALEE/Shutterstock

В Ида-Вирумаа впервые за долгое время зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса, пишет Rus.ERR.

Об этом в среду заявила главный специалист отдела по предотвращению инфекционных заболеваний и эпидемий Департамента здоровья Ханна Сепп.

"Показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом за последние две недели вырос до 46,3 случая на 100 тысяч населения. Уезды, оказывающие наибольшее влияние на рост показателей - это Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Вырумаа. Но радует тот факт, что на текущий момент мы уже может говорить о замедлении распространения вируса в Ида-Вируском уезде", - цитируют Сепп радионовости ERR. 

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