Туристический сектор получит дополнительную финансовую помощь

По словам Сиема, весной фонду EAS было выделено 35 миллионов евро в качестве пакета кризисных мер, часть средств не была использована, и этот остаток будет разумно направить на поддержку туристического сектора.

«С начала кризиса больше и быстрее всего пострадали туристические фирмы, многие из которых уже получили существенную поддержку от EAS. Успех каждой компании, работающей в Эстонии, безусловно, важен для государства, но мы должны понимать, что медленное восстановление международного туризма и начало осеннего сезона затрудняют положение предпринимателей в сфере туризма. Здесь государственная поддержка, чтобы сектор мог выстоять, очень важна», - сказал Сием.

Министр пояснил, что условия кризисных мер, разработанных весной, достаточно точно учитывали размер целевой группы, но спрос на некоторые меры был меньше и возник остаток средств.

«Неиспользованные средства теперь позволяют поддержать новые целевые группы, которые не получили помощи в прошлый раз. Кроме того, мы можем дополнительно помочь тем компаниям, у которых с начала кризиса произошло наибольшее падение оборота, например, туристическим компаниям», - добавил Сим.

Согласно представленным правительству предложениям, Министерство экономики и коммуникаций будет предлагать прямые субсидии через EAS, цель которых - предоставить единовременную невозмещаемую помощь для частичной компенсации кризисных убытков, вызванных вспышкой COVID-19.

Более подробные условия поддержки разрабатываются и будут представлены на утверждение в правительство в ближайшие недели.