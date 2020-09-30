В Эстонии менее 20 очагов заражения: чаще стали заражаться школьники

«Заболеваемость у нас на стадии роста, - сказала Сепп, по словам которой зараженность растет главным образом в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Вырумаа, однако Департамент здоровья видит, что заболеваемость в Ида-Вирумаа скорее снизилась. - Впервые новых зараженных появилось меньше, чем выздоровевших».

По всей Эстонии насчитывается менее 20 очагов с пятью зараженными. Один очаг возник в западном регионе, но члены этого очага есть по всей Эстонии, и поэтому невозможно считать очаг находящимся в Ляэнеском регионе.

Заражение происходило в основном в кругу семьи на работе и в учебных заведениях. «Снизилась доля завезенных случаев», - сказала Сепп. Если на прошлой неделе большинство заражений было среди 30-40-летних, сегодня в основном болеют школьники, добавила Сепп.

Устанавливаемый Департаментом здоровья круг заражения показывает, что заражаются в школе или на работе, затем заражение передается в кругу семьи, а оттуда с членами семьи передается в школу или на работу.

«Заражение растет как в возрастных группах до 50, так и в возрастных группах старше 50. Инфекция среди лиц старше 50 вырастет в ближайшем будущем», - добавила Сепп, отметив, что в ближайшем будущем вырастет и доля госпитализированных.