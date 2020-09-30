Ср, 30.09.2020
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Алексей Навальный
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  • И такое бывает: курьер Bolt чудом не угодил под колеса автомобиля Bolt

Видео ⟩ И такое бывает: курьер Bolt чудом не угодил под колеса автомобиля Bolt

Курьер Bolt чуть не угодил под машину Bolt.

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

В понедельник вечером в Таллинне курьер Bolt по доставке продовольственных заказов на пешеходном переходе чудом не угодил под автомобиль Bolt.

На записи с видеорегистратора автомобиля, опубликованной в группе Facebook «EZ-дуны», заснято, как возле дома на Палдиском шоссе, 29 автомобили останавливаются перед пешеходным переходом. Слева дорогу начинает переходить пешеход, а справа - курьер Bolt на велосипеде.

Неожиданно мимо остановившихся машин в самом правом ряду пролетает через пешеходный переход красный автомобиль с логотипом Bolt. Курьер на велосипеде быстро успевает опереться на ногу и автомобиль Bolt проезжает всего в нескольких десятках сантиметров от него.

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