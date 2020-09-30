Таллинн совместно с Русским музеем приглашает на экскурсии

«Таллинн – город с невероятно интересной историей, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Более того, множество великих людей связано с ним, и открывать для себя переплетение их историй и судеб можно бесконечно. Приятно, что Таллинн любят и знают не только туристы – множество коренных горожан прекрасно знакомы с историей столицы Эстонии, постоянно узнают новое, посещают всевозможные музеи и выставки. И особенно приятно, что все больше детей принимает участие в городских мероприятиях».

В этом году основные мероприятия фестиваля связаны с именами трех личностей, оставивших свой след в истории Таллинна – это оперный певец Георг Отс, 100-летие со дня рождения которого мы отметили в этом году; наш соотечественник, русский мореплаватель адмирал Иван Крузенштерн, а также полководец и святой Русской православной церкви Александр Невский, которому посвящен столичный православный кафедральный собор.

«На наших тематических экскурсиях мы сфокусируемся на двух личностях – Александре Невском и Иване Крузенштерне, – рассказала педагог Таллиннского русского музея Юлия Корнеева. – С одной стороны, вас ожидает путешествие во времена, когда Таллинн звался Колыванью, а на его улицах стали торговать русские купцы. В ходе этой прогулки нам предстоит поговорить об Александре Невском как о человеке, и как о святом. С другой стороны, мы перенесемся с вами в конец 18 – начало 19 века и пройдем по тем местам Старого города, которые связаны с именем нашего знаменитого земляка, руководителя первой русской кругосветной экспедиции – Ивана Федоровича Крузенштерна. На экскурсии мы узнаем о событиях и встречах, оказавших влияние на личность и судьбу Крузенштерна».

Экскурсии проводятся с 17 по 25 октября как на русском, так и эстонском языках, принять в них участие может любой желающий. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация. Если интерес будет высок, добавят дополнительные экскурсии. Мероприятия проводятся с соблюдением всех требований безопасности, на месте участникам будут выданы маски.