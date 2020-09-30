Картина дня: рост заболеваемости коронавирусом, проблемы эстонских русских и поджог эстрады Певческого поля

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 сентября.
В Эстонии подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 733 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб. Читать далее...
В Эстонии менее 20 очагов заражения: чаще стали заражаться школьники
Заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет, и все больше заболевает людей старше 50 лет, растет и доля нуждающихся в стационарном лечении, пояснила на состоявшейся в среду пресс-конференции главный специалист отдела надзора за инфекционными заболеваниями и контроля над эпидемиями Департамента здоровья Ханна Сепп. Читать далее...
Эстонские русские как часть глобальной проблемы
Проблемы с обучением, споры о прошлом, отсутствие политической репрезентации так же понятны афроамериканцу из Миннеаполиса или венгру в Румынии, как и уроженцу Ласнамяэ, считает исследователь Сэмюэл Крэмер. Читать далее...
ФОТО 〉 Эстраду Певческого поля подожгли: пострадал человек
Небрежное сжигание мусора поздно вечером во вторник поставило под угрозу эстраду таллиннского Певческого поля, однако быстрая реакции спасателей позволила избежать крупного пожара. Читать далее...
Студия Postimees: спасатели готовят Эстонию к локдауну?
Спасательный департамент призывает людей пополнять домашние запасы. К каким чрезвычайным ситуациям нужно готовиться населению? Смотреть видео.
Кошки и собаки в Кадриоргском художественном музее — символы, аллегории, карикатуры и не только
В Кадриоргском художественном музее 26 сентября состоялось открытие выставки «Всегда рядом. Кошки и собаки в искусстве XVI–XIX веков». Это первая новая выставка в Кадриоргском дворце с начала пандемии, а если точнее, то с прошлого ноября. Однако примечательна она не только этим: новая экспозиция — своеобразная художественная рефлексия над интернетной модой на умильных кошечек и собачек. Читать далее...
256 любовниц, или Трудности перевода
Недавно знаменитая московская писательница Татьяна Н. Толстая проводила круглый стол с нью-йоркским, хорошо известным у нас автором Александром Генисом и со мною, пишет Елена Скульская. Читать далее...
Истекает срок доплаты подоходного налога физических лиц и земельного налога
В четверг наступает крайний срок доплаты подоходного налога физических лиц и земельного налога. Читать далее...
Урмас Рейнсалу об открытии границы с Россией до конца года: надежда умирает последней
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дал интервью российскому изданию «Коммерсант» и в числе прочего ответил на вопрос, когда может быть открыта эстонско-российская граница, закрытая на время коронавируса? Хотя бы на основании двусторонних договоренностей. Читать далее...
Белорусский Tut.by лишили аккредитации. Как теперь будет работать сайт?
Белорусское издание Tut.by - один из самых популярных в стране ресурсов, подробно освещавший прошедшую президентскую кампанию, сами выборы и последовавшие за ними массовые протесты. Министерство информации уже подало иск в суд с требованием полностью прекратить работу издания. Читать далее...
У банков закончился срок действия единого порядка предоставления платежных отпусков
По состоянию на конец августа 20 839 кредитополучателей взяли платежный отпуск. За лето количество платежных отпусков стремительно снизилось: многие платежные отпуска уже закончились или закончены досрочно. Единый порядок предоставления платежных отпусков, который был обусловлен коронакризисом и установленный банками Эстонии весной, закончился вчера. Поскольку новые ходатайства о платежном отпуске подают в обычном объеме, то в дальнейшем банки будут применять привычные меры, в т.ч. и по предоставлению платежных отпусков. Подходящее решение будут находить в соответствии с ситуацией каждого клиента. Читать далее...
В Нарве построят муниципальную баню с льготными билетами
Нарвское горсобрание решило построить в городе муниципальную баню взамен не работающей сейчас городской бани на ул. Кереса. Старая городская баня была продана частному предпринимателю, и много лет то закрывалась, то снова на время возобновляла работу. В последний раз баня закрылась в марте с введением чрезвычайного положения, и с тех пор так и не открылась. Любители попариться не раз, когда баня прекращала работу, обращались за помощью к городским властям, а в 2016 году даже собирали подписи за ее сохранение. Читать далее...
С сегодняшнего дня забронировать время на коронатест можно в э-регистратуре
Со среды, 30 сентября все люди, получившие направление на коронатест от семейного врача, могут сами забронировать время на сдачу анализа. Читать далее...
Житель Таллинна просит помощи в поисках пропавшего четвероногого друга
Обеспокоенные хозяева собаки просят помощи в поисках: в понедельник вечером, 28 сентября в Ласнамяэ пропала их собака породы шиба-ину по кличке Кэтсуми. Читать далее...
Предупреждение: на следующей неделе большая часть Ласнамяэ останется без воды
С вечера 5 октября до полудня 6 октября из-за ремонта водопровода большая часть Ласнамяэ останется без воды. Читать далее...
Туристический сектор получит дополнительную финансовую помощь
На прошедшем вчера собрании кабинета министров было одобрено предложение министра внешней торговли и инфотехнологии Рауля Сиема выделить туристическому сектору 5,8 млн евро в качестве кризисной меры поддержки. Читать далее...
Тихановская объявила о формировании правительства в изгнании
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приступила к формированию правительства в изгнании, следует из сообщения в ее Telegram-канале в среду. Читать далее...