Картина дня: рост заболеваемости коронавирусом, проблемы эстонских русских и поджог эстрады Певческого поля

В Эстонии подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 733 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб. Читать далее...

В Эстонии менее 20 очагов заражения: чаще стали заражаться школьники

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет, и все больше заболевает людей старше 50 лет, растет и доля нуждающихся в стационарном лечении, пояснила на состоявшейся в среду пресс-конференции главный специалист отдела надзора за инфекционными заболеваниями и контроля над эпидемиями Департамента здоровья Ханна Сепп. Читать далее...

Эстонские русские как часть глобальной проблемы

Проблемы с обучением, споры о прошлом, отсутствие политической репрезентации так же понятны афроамериканцу из Миннеаполиса или венгру в Румынии, как и уроженцу Ласнамяэ, считает исследователь Сэмюэл Крэмер. Читать далее...

ФОТО 〉 Эстраду Певческого поля подожгли: пострадал человек

Небрежное сжигание мусора поздно вечером во вторник поставило под угрозу эстраду таллиннского Певческого поля, однако быстрая реакции спасателей позволила избежать крупного пожара. Читать далее...

Студия Postimees: спасатели готовят Эстонию к локдауну?

Спасательный департамент призывает людей пополнять домашние запасы. К каким чрезвычайным ситуациям нужно готовиться населению? Смотреть видео.

Кошки и собаки в Кадриоргском художественном музее — символы, аллегории, карикатуры и не только

В Кадриоргском художественном музее 26 сентября состоялось открытие выставки «Всегда рядом. Кошки и собаки в искусстве XVI–XIX веков». Это первая новая выставка в Кадриоргском дворце с начала пандемии, а если точнее, то с прошлого ноября. Однако примечательна она не только этим: новая экспозиция — своеобразная художественная рефлексия над интернетной модой на умильных кошечек и собачек. Читать далее...

256 любовниц, или Трудности перевода

Недавно знаменитая московская писательница Татьяна Н. Толстая проводила круглый стол с нью-йоркским, хорошо известным у нас автором Александром Генисом и со мною, пишет Елена Скульская. Читать далее...

Истекает срок доплаты подоходного налога физических лиц и земельного налога

В четверг наступает крайний срок доплаты подоходного налога физических лиц и земельного налога. Читать далее...

Урмас Рейнсалу об открытии границы с Россией до конца года: надежда умирает последней

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дал интервью российскому изданию «Коммерсант» и в числе прочего ответил на вопрос, когда может быть открыта эстонско-российская граница, закрытая на время коронавируса? Хотя бы на основании двусторонних договоренностей. Читать далее...

Белорусский Tut.by лишили аккредитации. Как теперь будет работать сайт?

Белорусское издание Tut.by - один из самых популярных в стране ресурсов, подробно освещавший прошедшую президентскую кампанию, сами выборы и последовавшие за ними массовые протесты. Министерство информации уже подало иск в суд с требованием полностью прекратить работу издания. Читать далее...

У банков закончился срок действия единого порядка предоставления платежных отпусков