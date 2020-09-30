Ср, 30.09.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: рост заболеваемости коронавирусом, проблемы эстонских русских и поджог эстрады Певческого поля

Картина дня: рост заболеваемости коронавирусом, проблемы эстонских русских и поджог эстрады Певческого поля

Тест на коронавирус.

ФОТО: Myriam B/Shutterstock

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 сентября.

В Эстонии подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом

 

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 733 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб. Читать далее...

В Эстонии менее 20 очагов заражения: чаще стали заражаться школьники

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет, и все больше заболевает людей старше 50 лет, растет и доля нуждающихся в стационарном лечении, пояснила на состоявшейся в среду пресс-конференции главный специалист отдела надзора за инфекционными заболеваниями и контроля над эпидемиями Департамента здоровья Ханна Сепп. Читать далее...

Эстонские русские как часть глобальной проблемы

Проблемы с обучением, споры о прошлом, отсутствие политической репрезентации так же понятны афроамериканцу из Миннеаполиса или венгру в Румынии, как и уроженцу Ласнамяэ, считает исследователь Сэмюэл Крэмер. Читать далее...

ФОТО 〉 Эстраду Певческого поля подожгли: пострадал человек

Небрежное сжигание мусора поздно вечером во вторник поставило под угрозу эстраду таллиннского Певческого поля, однако быстрая реакции спасателей позволила избежать крупного пожара. Читать далее...

Студия Postimees: спасатели готовят Эстонию к локдауну?

Спасательный департамент призывает людей пополнять домашние запасы. К каким чрезвычайным ситуациям нужно готовиться населению? Смотреть видео.

Кошки и собаки в Кадриоргском художественном музее — символы, аллегории, карикатуры и не только

В Кадриоргском художественном музее 26 сентября состоялось открытие выставки «Всегда рядом. Кошки и собаки в искусстве XVI–XIX веков». Это первая новая выставка в Кадриоргском дворце с начала пандемии, а если точнее, то с прошлого ноября. Однако примечательна она не только этим: новая экспозиция — своеобразная художественная рефлексия над интернетной модой на умильных кошечек и собачек. Читать далее...

256 любовниц, или Трудности перевода

Недавно знаменитая московская писательница Татьяна Н. Толстая проводила круглый стол с нью-йоркским, хорошо известным у нас автором Александром Генисом и со мною, пишет Елена Скульская. Читать далее...

Истекает срок доплаты подоходного налога физических лиц и земельного налога

В четверг наступает крайний срок доплаты подоходного налога физических лиц и земельного налога. Читать далее...

Урмас Рейнсалу об открытии границы с Россией до конца года: надежда умирает последней

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дал интервью российскому изданию «Коммерсант» и в числе прочего ответил на вопрос, когда может быть открыта эстонско-российская граница, закрытая на время коронавируса? Хотя бы на основании двусторонних договоренностей. Читать далее...

Белорусский Tut.by лишили аккредитации. Как теперь будет работать сайт?

Белорусское издание Tut.by - один из самых популярных в стране ресурсов, подробно освещавший прошедшую президентскую кампанию, сами выборы и последовавшие за ними массовые протесты. Министерство информации уже подало иск в суд с требованием полностью прекратить работу издания. Читать далее...

У банков закончился срок действия единого порядка предоставления платежных отпусков

По состоянию на конец августа 20 839 кредитополучателей взяли платежный отпуск. За лето количество платежных отпусков стремительно снизилось: многие платежные отпуска уже закончились или закончены досрочно. Единый порядок предоставления платежных отпусков, который был обусловлен коронакризисом и установленный банками Эстонии весной, закончился вчера. Поскольку новые ходатайства о платежном отпуске подают в обычном объеме, то в дальнейшем банки будут применять привычные меры, в т.ч. и по предоставлению платежных отпусков. Подходящее решение будут находить в соответствии с ситуацией каждого клиента. Читать далее...

В Нарве построят муниципальную баню с льготными билетами

Нарвское горсобрание решило построить в городе муниципальную баню взамен не работающей сейчас городской бани на ул. Кереса. Старая городская баня была продана частному предпринимателю, и много лет то закрывалась, то снова на время возобновляла работу. В последний раз баня закрылась в марте с введением чрезвычайного положения, и с тех пор так и не открылась. Любители попариться не раз, когда баня прекращала работу, обращались за помощью к городским властям, а в 2016 году даже собирали подписи за ее сохранение. Читать далее...

С сегодняшнего дня забронировать время на коронатест можно в э-регистратуре

Со среды, 30 сентября все люди, получившие направление на коронатест от семейного врача, могут сами забронировать время на сдачу анализа. Читать далее...

Житель Таллинна просит помощи в поисках пропавшего четвероногого друга

Обеспокоенные хозяева собаки просят помощи в поисках: в понедельник вечером, 28 сентября в Ласнамяэ пропала их собака породы шиба-ину по кличке Кэтсуми. Читать далее...

Предупреждение: на следующей неделе большая часть Ласнамяэ останется без воды

С вечера 5 октября до полудня 6 октября из-за ремонта водопровода большая часть Ласнамяэ останется без воды. Читать далее...

Туристический сектор получит дополнительную финансовую помощь

На прошедшем вчера собрании кабинета министров было одобрено предложение министра внешней торговли и инфотехнологии Рауля Сиема выделить туристическому сектору 5,8 млн евро в качестве кризисной меры поддержки. Читать далее...

Тихановская объявила о формировании правительства в изгнании

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приступила к формированию правительства в изгнании, следует из сообщения в ее Telegram-канале в среду. Читать далее...

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