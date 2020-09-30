Из-за зараженного коронавирусом кадета в полицейской школе пройдет тотальное тестирование

Речь идет о студенте Колледжа полиции и погранохраны в Пайкузе, он не из Пярнумаа. Как кадет заразился, неизвестно. В инкубационный период он ходил на занятия.

Руководитель Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам сказала, что все, кто на протяжении долгого времени контактировал с зараженным, например, однокурсники, отправлены в изоляцию в общежитие колледжа.

«Поскольку инцидент совсем новый, мы сейчас еще точно не знает, сколько было близких контактов, и в ближайшее время мы проведем там тотальное тестирование, - сказала Юхкам. - Поскольку в Пайкузе находятся студенты со всей страны, для предотвращения распространения вируса мы не рекомендуем никого отправлять домой».

Юхкам считает, что тотальное тестирование можно будет провести в колледже завтра.

По ее словам, сейчас в Пярнумаа под наблюдением находятся пятеро зараженных.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 733 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб.

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразились 32 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 11, в Вырумаа — три, в Йыгевамаа — два, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, в Валгамаа и в Тартумаа — по одному новому случаю. Еще в четырех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,28.