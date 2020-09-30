Вне дома ⟩ Итальянцы в Эстонии: винный ужин в Attimo

Итак, приступим!

«Вино не должно нравиться!» - начал Братчик и сделал многозначительную паузу. Участники вечера заволновались. «Вино — это часть еды. Его нужно рассматривать только в сочетании с едой, - продолжил сомелье. - Я в этом абсолютно убежден».

Не будем спорить со специалистом, но сознайтесь, что многие из нас любят посмаковать бокал нравящегося (на мой взгляд, вино может и должно нравиться! - прим. В.К.) вина, делая маленькие глоточки и чувствуя, как вкус винограда обволакивает ваше нёбо. Смаковать его и не задумываться, как же оно сочетается с рыбой, курицей или стейком. Какими-то винами, да, мы просто запиваем еду. Они и относятся к категории столовых.

На ужин из Пьемонта были доставлены вина небольшого производителя, не масс, так сказать, продукт: винодельня Cantina Monpissan известна гурманам и узким специалистам. В магазинах эти вина не продаются, их можно купить только в Attima. Жаль, что представители винного дома не смогли из-за карантина приехать на нашу встречу!

Закуска: сыры из Пьемонта с трюфельным медом и орехами. ФОТО: Вера Копти.

Lagne Dolcetto несмотря на название было совсем не сладким, а очень нежным и тонким. Это вино было подано к закуске — сырам из Пьемонта с трюфельным медом и свежими лесными орехами. Надо сказать, что в сочетании с едой вино заиграло. Оно не давило на рецепторы, не кричало «я — главное», а послушно аккомпанировало терпким сырам и поддерживало активный трюфельный вкус меда.

«Это вино, несмотря на то, что к рыбе обычно советуют белые вина, можно спокойно подавать к морепродуктам, именно из-за его легкости», - говорит сомелье.

Паста тальятелле с белыми грибами. ФОТО: Евгения Леэнурм

Второе вино - Piemonte Grignolino — было подано с вкуснейшей пастой тальятелле с белыми грибами. Третьим блюдом стало жаркое из дикого кабана с полентой.

К нему подали вино Barbera D’Alba — терпкое и тяжеловатое, великолепно подходящее к тоже тяжеловатому мясу лесного животного.

Жаркое из мяса дикого кабана с полентой. ФОТО: Вера Копти.

Не могу судить, насколько это итальянское блюдо, но при всем уважении к семейству Молья должна отметить, что при подаче этого блюда ресторану немного изменило чувство меры: мяса в ароматном винном соусе на тарелке было слишком много, а рассыпчатой поленты с милым лепестком трюфеля наверху — мало. Участники вечера были в подавляющем большинстве женщинами, и практически никто из них не смог доесть это вкусное, но уж очень большое блюдо.

И вот настал миг десерта. Сабайон — один из самых известных десертов итальянской кухни. Это яичный крем с добавлением вина. В нашем случае в крем была щедро добавлена марсала — вино сладкое и крепкое. А к сабайону подали Armonia Moscato – как следует из названия, тоже сладкое и очень ароматное вино.

«Coca cola по сравнению с Moscato — просто диетический напиток! - воскликнул Братчик, разливая вино. И изрек парадокс: «Это великолепное непонятное вино отлично сочетается с фруктовым и несладким сорбе, но делается при этом еще слаще. А вот со сладким десертом оно кажется не таким сладким! Попробуйте!» Попробовали, и верно: удивительное винное волшебство, но в сочетании с очень сладким сабайоном мускат теряет свою приторность, и даже освежает.

Да, элегантность Пьемонта никто не переплюнет! С сомелье Братчиком нельзя не согласиться.

Sì, signore e signori, вечер удался: те, кто не были знакомы с братьями Молья, наконец с ними познакомились, те, кто не бывал в ресторане Attimo, поняли, что на пиццу и пасту сюда точно стоит приехать, а те, кто нашел в разделе «Мероприятия» Facebook этот винный ужин, но по какой-то причине не стал его участником, наверняка будет следить за следующими объявлениями Gourmet Showcase.

Так что arrivederci, Attimo! Arrivederci Paolo e Angelo!