Вне дома ⟩ Итальянцы в Эстонии: винный ужин в Attimo

Ресторан-пиццерия Attimo находится далеко от центра Таллинна, но имеет свою публику, которая предпочитают пасту и пиццу именно этого заведения. Я в этом убедилась лично, когда несколько дней назад, принимая участие в званом ужине от Gourmet Showcase, наблюдала за непрекращающейся вереницей курьеров, выносящих из скромного, расположенного на Петербури-теэ ресторанчика, бесконечные коробки с пиццей.
Группе участников тематического ужина повезло в тот вечер гораздо больше. Хотя в меню не было знаменитой пиццы этого заведения, мы попробовали четыре итальянских блюда в сопровождении четырех итальянских вин.
Все предусмотрено
Как я уже неоднократно писала и не поленюсь написать еще раз: социальные сети в наше время — надежный источник информации. Особенно когда это касается проведения свободного времени, когда не знаешь, стоит идти в ресторан или в театр, или поостеречься.
Так вот, увидев в Facebook информацию об этом итальянском ужине, я поспешила разузнать, кто его проводит и что там, собственно, будет происходить. Оказалось, что это уже второй ужин в рамках проекта Gourmet Showcase: познавательная информация о малоизвестном итальянском винном доме будет сопровождаться дегустацией вина и вкусной едой.
Все знают, как обстоят сейчас в Таллинне дела с коронавирусом. Устроители вечера все продумали и хорошо подготовились. Во-первых, у каждого гостя при входе измерили температуру. Во-вторых, зал ресторана был заполнен только наполовину - соблюдена дистанция. «Мы выполняем все требования Департамента здоровья», - подчеркнула одна из организаторов вечера Елена Малиш.
Братья Молья из Пьемонта и Юрий из Таллинна
Хозяин ресторана Паоло Молья и его брат, шеф-повар Анжело — родом из Пьемонта — самого элегантного в винодельческом смысле района Италии. Именно в Пьемонте производят культовые красные вина барело и барбареско. Именно из Пьемонта родом сладкое игристое Asti.
Паоло — известный в Таллинне человек. Больше всего его знают как основоположника модельного агентства Baltic Models, но я сегодня совсем не об этом, и даже не думала спрашивать Паоло, как обстоят его дела на этом поприще. Меня интересовал исключительно ресторанный аспект. Дело в том, что именно Паоло 27 лет назад открыл первый в Таллинне ресторан итальянской кухни. Это был быстро ставший популярным Controvento в Катарийна-кяйк.
«Да, в те годы в Эстонии было всего два иностранца, первыми открывшие в Старом городе рестораны. Вторым был датчанин — хозяин Eeslitall”, - говорит Паоло, который в тот вечер с готовностью и удовольствием играл роль официанта — такого типичного итальянского официанта из провинциальной траттории, расторопного, несмотря на возраст, и дружелюбного, но не фамильярного. Роль ему явно удалась.
В роли распорядителя вечера выступил один из известных наших сомелье, много лет работающий в ресторане «Чайковский» и знающий толк в самых изысканных винах Юрий Братчик. Надо отдать ему должное, он не пускался в глубокомысленные профессиональные размышления о нотках терпкого инжира, аромате старой кожаной перчатки и тумана, крадущегося с реки, чем частенько грешат сомелье на подобных мероприятиях.
Нет, Юрий говорил о сочетании вина и еды, об их гармонии и противоречивости, и то и дело сыпал буквально афоризмами.
Итак, приступим!
«Вино не должно нравиться!» - начал Братчик и сделал многозначительную паузу. Участники вечера заволновались. «Вино — это часть еды. Его нужно рассматривать только в сочетании с едой, - продолжил сомелье. - Я в этом абсолютно убежден».
Не будем спорить со специалистом, но сознайтесь, что многие из нас любят посмаковать бокал нравящегося (на мой взгляд, вино может и должно нравиться! - прим. В.К.) вина, делая маленькие глоточки и чувствуя, как вкус винограда обволакивает ваше нёбо. Смаковать его и не задумываться, как же оно сочетается с рыбой, курицей или стейком. Какими-то винами, да, мы просто запиваем еду. Они и относятся к категории столовых.
На ужин из Пьемонта были доставлены вина небольшого производителя, не масс, так сказать, продукт: винодельня Cantina Monpissan известна гурманам и узким специалистам. В магазинах эти вина не продаются, их можно купить только в Attima. Жаль, что представители винного дома не смогли из-за карантина приехать на нашу встречу!
Lagne Dolcetto несмотря на название было совсем не сладким, а очень нежным и тонким. Это вино было подано к закуске — сырам из Пьемонта с трюфельным медом и свежими лесными орехами. Надо сказать, что в сочетании с едой вино заиграло. Оно не давило на рецепторы, не кричало «я — главное», а послушно аккомпанировало терпким сырам и поддерживало активный трюфельный вкус меда.
«Это вино, несмотря на то, что к рыбе обычно советуют белые вина, можно спокойно подавать к морепродуктам, именно из-за его легкости», - говорит сомелье.
Второе вино - Piemonte Grignolino — было подано с вкуснейшей пастой тальятелле с белыми грибами. Третьим блюдом стало жаркое из дикого кабана с полентой.
К нему подали вино Barbera D’Alba — терпкое и тяжеловатое, великолепно подходящее к тоже тяжеловатому мясу лесного животного.
Не могу судить, насколько это итальянское блюдо, но при всем уважении к семейству Молья должна отметить, что при подаче этого блюда ресторану немного изменило чувство меры: мяса в ароматном винном соусе на тарелке было слишком много, а рассыпчатой поленты с милым лепестком трюфеля наверху — мало. Участники вечера были в подавляющем большинстве женщинами, и практически никто из них не смог доесть это вкусное, но уж очень большое блюдо.
И вот настал миг десерта. Сабайон — один из самых известных десертов итальянской кухни. Это яичный крем с добавлением вина. В нашем случае в крем была щедро добавлена марсала — вино сладкое и крепкое. А к сабайону подали Armonia Moscato – как следует из названия, тоже сладкое и очень ароматное вино.
«Coca cola по сравнению с Moscato — просто диетический напиток! - воскликнул Братчик, разливая вино. И изрек парадокс: «Это великолепное непонятное вино отлично сочетается с фруктовым и несладким сорбе, но делается при этом еще слаще. А вот со сладким десертом оно кажется не таким сладким! Попробуйте!» Попробовали, и верно: удивительное винное волшебство, но в сочетании с очень сладким сабайоном мускат теряет свою приторность, и даже освежает.
Да, элегантность Пьемонта никто не переплюнет! С сомелье Братчиком нельзя не согласиться.
Sì, signore e signori, вечер удался: те, кто не были знакомы с братьями Молья, наконец с ними познакомились, те, кто не бывал в ресторане Attimo, поняли, что на пиццу и пасту сюда точно стоит приехать, а те, кто нашел в разделе «Мероприятия» Facebook этот винный ужин, но по какой-то причине не стал его участником, наверняка будет следить за следующими объявлениями Gourmet Showcase.
Так что arrivederci, Attimo! Arrivederci Paolo e Angelo!