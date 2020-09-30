Как понять, что звонок коронаробота — не злой розыгрыш? Отвечает Департамент здоровья

Департамент здоровья написал в социальных сетях, что у некоторых людей, которым позвонил голосовой робот с предупреждением о близком контакте с носителем вируса, появилось подозрение, что это чей-то злой розыгрыш. Как понять, что все серьезно?
Одна из возможностей убедиться в правдивости звонка — посмотреть номер, с которого поступил звонок. Департамент здоровья передает, что коронаробот звонит со следующих номеров:
+3726011104
+3726011041
+3726011365
+3726011143
+3726011355
Департамент здоровья советует всем загрузить приложение HOIA, которое не разряжает батарею вашего мобильного устройства, поскольку оно дает знать о близких контактах с инфицированными.