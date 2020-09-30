В Таллинне, Маарду и Ида-Вирумаа волонтеры собрали 748 шприцев

В Таллинне акции прошли в Ыйсмяэ, Мустамяэ, Кесклинн, Пыхья-Таллинне, Ласнамяэ, Кристийне, Лиллекюла и Тонди. Больше всего шприцев было найдено в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ, а также в центре города. Акции сбора шприцев прошли также в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Кивиыли. Больше всего находок было в Ида-Вирумаа, Нарве и Кохтла-Ярве.

Кампании по сбору шприцев проводятся под руководством MTÜ Convictus Eesti пятый год подряд. По сравнению с предыдущими годами в этом году на улицах было обнаружено меньше использованных шприцев. Например, в сентябре прошлого года было найдено 1635 шприцев, а в этом году почти на тысячу меньше.

«В связи с особой весенней ситуацией и продолжающимся распространением коронавируса этот год также необычен для службы снижения вреда. Уменьшение количества найденных шприцев можно объяснить большей доступностью услуг снижения вреда. Благодаря расширяющейся сети услуг мы охватываем больше людей с многолетним опытом употребления наркотиков, но не имеющим предыдущего опыта получения таких услуг», - пояснила руководитель Центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здравоохранения Алена Курбатова. В то же время сказалось снижение доступности лекарств во время чрезвычайной ситуации. Получить многие вещества было труднее, и некоторые потребители наркотиков начали употреблять другие вещества, кроме инъекций.

Сбор шприцев - это не просто кампания. Персонал центра снижения вреда делает это регулярно, чтобы поддерживать чистоту и безопасность жилой среды. О шприцах, обнаруженных на улице, можно сообщать сотрудникам ближайшего центра, которые исследуют ситуацию, безопасно очистят и утилизируют шприцы. Контакты центров можно найти на сайте www.narko.ee.

Уменьшение количества обнаруженных на улицах шприцев подтверждает важность работы центров снижения вреда. Помимо того, что в центр можно принести использованные шприцы, здесь предлагают консультации, социальную помощь, а также предоставляют жизненно важное в случае передозировки лекарство налоксон, обучают его применению. Центры снижения вреда часто являются первым местом, где можно связаться с человеком, имеющим проблему зависимости, и вместе найти решение проблемы и обратиться за лечением или другими службами поддержки.

Руководитель службы снижения вреда MTÜ Convictus Eesti Грете Орг отмечает, что услуга снижения вреда предназначена для всех, кто каким-либо образом подвергался употреблению наркотиков, независимо от метода употребления.

Всего в настоящее время в разных регионах Эстонии работают 33 службы снижения вреда, 14 из которых являются стационарными, а 19 — работающими на улицах. Кроме того, услуга снижения вреда предлагается в Ратушной аптеке в Тарту, а по Эстонии курсируют два консультационных автобуса.

В кампаниях по сбору шприцев в Таллинне и Ида-Вирумаа участвовали MTÜ Convictus Eesti, MTÜ We help you, MTÜ Pealinna Abikeskus, EHPV, Армия спасения в Эстонии, Институт развития здравоохранения и волонтеры.