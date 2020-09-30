Ср, 30.09.2020
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Герман Голуб
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Таллинн готов инвестировать в проект Таллиннской больницы 100 миллионов евро

Таллиннская больница должна появиться в Ласнамяэ.

ФОТО: Repro: Conarte OÜ

Таллинн продолжает подготовку к строительству Таллиннской больницы – к концу этого года будет утверждена детальная планировка, а в ближайшее время будет объявлен международный тендер на предварительный проект медицинских технологий.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что город последовательно занимался подготовкой к реализации проекта Таллиннской больницы даже на фоне отсутствия ясности относительно его софинансирования.

«Подготовлена детальная планировка, которая будет утверждена к концу текущего года. В регистре госпоставок в ближайшее время будет объявлен тендер на предварительный проект медицинских технологий. Он инициирован для того, чтобы собрать, описать, систематизировать и опубликовать необходимую для составления исходных задач проектирования больницы информацию, касающуюся медицинских и производственных технологий, а также частей здания», - пояснил Михаил Кылварт.

До открытия нового медицинского корпуса Восточно-Таллиннская центральная больница и Западно-Таллиннская центральная больница продолжат работу в своих помещениях. Новый медицинский городок «Таллиннская больница» планируется построить на участках недвижимости по адресу Нарвское шоссе, 129 и 129b.

«Новая больница в Таллинне будет представлять собой современный медицинский городок, который будет обслуживать не только жителей столицы, но и пациентов со всего северо-западного региона Эстонии. Наша цель – построить современное здание по примеру университетской клиники. Исходя из этого, строительство нового медицинского городка будет производиться на основании стандарта больниц высшего уровня», - сказал Кылварт. 

По словам мэра, Таллинн готов инвестировать в масштабный проект 100 млн евро.

«Поскольку финансовое положение Таллинна в последние годы было очень хорошим и стабильным, мы смогли создать резерв. Финансовое положение города позволяет нам производить крупные инвестиции и, при необходимости, брать кредиты», - пояснил Кылварт.

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