Фото ⟩ В Таллинне неизвестный протаранил припаркованный у магазина автомобиль и скрылся

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в Центр тревоги. Полиция ищет участвовавшего в ДТП водителя и просит в этом помощи возможных свидетелей.

"В случае ДТП, в котором люди не пострадали и все одинаково понимают, кто является виновником ДТП, вызывать полицию на место не требуется. Участники ДТП должны заполнить необходимый бланк и связаться со страховой фирмой, которая поможет решить ситуацию", – пояснил капитан полиции Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс.

"Но уезд с места ДТП, не сообщив об этом ни второй стороне, ни полиции является наказуемым деянием и является для виновника отягчающим обстоятельством, не говоря о моральной стороне поступка", – добавил Треэс.

За несообщение о ДТП водитель может быть наказан штрафом суммой до 1200 евро, арестом или лишением права на управление транспортным средством сроком до 12 месяцев.