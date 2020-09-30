Столичные кружки не будут выставлять счета за неполученные из-за изоляции уроки

«Кружки не будут выставлять счета за обучение, если ученик не может посещать занятия по причине того, что он находится на самоизоляции, обусловленной распространением коронавируса, - отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. – Ранее аналогичный порядок был введен в детских садах, где также не взимается плата за недополученные услуги. Я считаю, что введение подобного принципа в школах по интересам является целесообразным».