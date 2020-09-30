Столичные кружки не будут выставлять счета за неполученные из-за изоляции уроки

С 1 сентября 2020 года в муниципальных кружках с учеников не взимается плата за пропущенные по причине самоизоляции уроки.
«Кружки не будут выставлять счета за обучение, если ученик не может посещать занятия по причине того, что он находится на самоизоляции, обусловленной распространением коронавируса, - отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. – Ранее аналогичный порядок был введен в детских садах, где также не взимается плата за недополученные услуги. Я считаю, что введение подобного принципа в школах по интересам является целесообразным».
Освобождение от оплаты за занятия в кружке предоставляется на основании заявления родителя, и утверждается приказом директора школы по интересам.
Родители детей, посещающих муниципальные дошкольные учебные заведения, освобождаются от платы за место, если ввиду эпидемиологической ситуации закрыто учреждение или группа, которую посещает ребенок. Заявление не требуется. Освобождение предоставляется на период, пока закрыто учебное заведение или группа.