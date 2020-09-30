Кто сказал, что все пропало? Девелоперы планируют новые проекты

«Опытные разработчики недвижимости очень активно ищут на рынке новые возможности, - подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Причина не в непроданных квартирах, а в хорошем темпе продаж, когда необходимо принять решение о запуске следующих проектов, чтобы через несколько лет было что продавать».

По словам Саксинга, утверждения СМИ о перенасыщении рынка оказались необоснованными. «Покупатели по-прежнему в первую очередь предпочитают новую недвижимость, примерно каждая третья проданная квартира - новая», - подчеркнул он.

Уровень цен на участки под застройку также существенно не снизился. «Скорее, участки под застройку, которые ранее хотели сохранить, теперь выставлены на продажу», - отметил Саксинг. Останутся стоять те участки, в покупку которых была вложена прибыль, полученная от продажи двух предыдущих объектов. Если цена земельного участка реальна, продавцы доберутся до нотариуса в скором будущем.

В Таллинне уже сложно найти девелоперский проект по приемлемой цене, застройщики все больше интересуются самоуправлениями так называемого золотого кольца вокруг столицы. Большой интерес вызывает развитие и многоквартирных домов, и рядных боксов и отдельно стоящих домов.