Туристические фирмы разочарованы размером государственной финансовой помощи

Вчера было одобрено предложение министра внешней торговли и инфотехнологии Рауля Сиема выделить туристическому сектору 5,8 млн евро в качестве кризисной меры поддержки.

«С начала кризиса больше и быстрее всего пострадали туристические фирмы, многие из которых уже получили существенную поддержку от EAS. Успех каждой компании, работающей в Эстонии, безусловно, важен для государства, но мы должны понимать, что медленное восстановление международного туризма и начало осеннего сезона затрудняют положение предпринимателей в сфере туризма. Здесь государственная поддержка, чтобы сектор мог выстоять, очень важна», - сказал Сием.

Председатель правления Союза Эстонских отелей и ресторанов Айн Кяпп не поверил своим глазам и ушам, когда узнал об этом. «Сначала я подумал, что кто-то что-то напутал, что это ошибка коммуникации», - говорит Кяпп.

Кяпп, который ранее говорил, что сектору необходимо около 60-90 миллионов евро, чтобы дожить до весны, назвал помощь государства прискорбно маленькой. Он посчитал, что если в туристическом секторе 5000 предприятий, то каждому достанется чуть более 1000 евро.

По его словам, теперь следует ожидать сокращений. «Для многих фирм это была последняя соломинка, они ждали, что же предложит правительство, — признается Кяпп. — Грядут сокращения и немаленькие». Ранее он заявлял, что с осени в туристическом секторе может исчезнуть около 15 000 рабочих мест.

Мысль: «Если правительство утверждает, что потратит почти два миллиарда евро на стимуляцию экономики, но для терпящего бедствие сектора выделяется 5,8 миллиона (около 0,3%), то возникает недовольство. Сектор туризма, который долгое время служил экономике и государственной казне Эстонии, переживает тяжелые времена, и, к сожалению, чувствует, что правительство относится к нему совершенно безразлично», - считает руководитель Центрального союза эстонских работодателей Арто Аас.

Выразим недовольство на Тоомпеа?

Президент Союза туристических фирм Эстонии Тийт Пруули так же не скрывает, что он разочарован и сильно. «Тем более, что это даже не новая поддержка, а помощь, которая осталась нераспределенной весной. Собрали крошки, которые упали со стола это весной. Это же чепуха», - считает Пруули.

Он поддержал мнение Кяппа, сказав, что 5,8 миллиона распределят среди множества фирм, начиная с турбюро и заканчивая отелями, ресторанами и организаторами мероприятий. «Это значит, что на самом деле никто не получит средств, чтобы пережить кризис», - объяснил Пруули, добавив, что грядут сокращения, и если ничего не сделать, то люди придут к дверям Кассы по безработице.

«Распределение госбюджета — это место для политический решений и торгов. Кажется, что правительству больше хочется поддерживать пенсионеров и застройщиков», - намекает Пруули на строительство комплекса Porto Franco, застройщик которого получил кредит в размере 40 млн евро.