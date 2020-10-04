Когда вся жизнь — в танце

По словам спортсменки, хорошо, когда танцор темпераментен, но он должен подкреплять свои эмоции движениями, а не просто кривляться на сцене. ФОТО: личный архив

«Три года были очень плодотворными, тогда начались международные соревнования, и я стала многократной вице-чемпионкой Эстонии, - продолжает она. - Большая честь представлять страну на чемпионатах Европы и мира. Как правило, от страны едут две самые сильные пары, занявшие первое и второе места чемпионата Эстонии. Почему-то в стране мы были вторыми, а на международных соревнованиях часто выступали лучше наших действующих чемпионов. Но что есть, то есть, я в любом случае очень горжусь своими достижениями».

Спортсмены объездили с соревнованиями множество стран, выступали с показательными выступлениями в Китае и Японии. «Ритм был бешеным, иногда не было времени, чтобы заново собрать вещи между соревнованиями. Кроме того, нужно было успевать учиться, ведь это 11-12-й классы и на горизонте маячили экзамены. Было тяжело, но в целом пошло мне на пользу и закалило характер, который и без того был упорным», - говорит спортсменка.

Конкуренция была сильной как внутри клуба, так и по всей республике. Приводило ли это к вражде и попыткам устранить соперников самыми жестокими способами? «Я верю в чистый спорт, когда ты своим танцем доказываешь, что лучший, без всяких подлостей. Хотя у меня была одна история, которую многие считают спланированной акцией, а мне до сих пор приятнее думать, что это случайность, - отвечает вице-чемпионка. — Мы были на соревнованиях, по-моему, в Пярну, а через пару дней должны были улетать на очень важное соревнование — Блэкпульский танцевальный фестиваль в Англии. Я захожу в раздевалку, а моего чехла с костюмами нет. Его просто нигде нет. На мне одно платье, а остальные пропали: лети в чем хочешь. Мы написали заявление в полицию и в танцевальную федерацию».

«Спасло то, что среди одноклубников была девочка со схожим телосложением и лишними платьями. Она меня и выручила. А мои платья в итоге обнаружились в Тарту, и на их возвращение ушло время. Все говорят, что это было подстроено, но я верю в лучшее, поэтому не буду ни на кого грешить», - добавляет она.

Ирина Ситник-Потапов успешно окончила гимназию, затем Таллиннский университет по специальности «социальная работа», вышла замуж и родила детей, а ее спортивная карьера плавно перетекла в тренерскую, когда наставник предложил ей работать в Kreedo Dance и преподавать начинающим.

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