Когда вся жизнь — в танце

Ирина Ситник-Потапов завораживает красотой движений и пластикой тела, наполняя танец эмоциями и смыслом, а сердца зрителей — любовью и вдохновением. Спортивные бальные танцы ворвались в ее жизнь в раннем детстве и тут же закружили в вихре тренировок, сборов и соревнований. Сегодня она, титулованная спортсменка и гордость Эстонии, готова передать свое мастерство тем, кто только делает первые шаги в танцах или мечтает об этом.
Яркий дебют
Первое знакомство уроженки Кохтла-Ярве Ирины Ситник-Потапов с этим видом спорта произошло в детсаду. «Танцевальный клуб "Марика" стал давать детям уроки, и меня они захватили с головой. Помню, что как только звучала латиноамериканская музыка, я брала партнера в охапку и бежала танцевать», - рассказывает Ирина, которая, став школьницей, продолжила заниматься в «Марике» под руководством Владимира Тужилкина и Марики Ярвепыльд.
Первый успех пришел спустя пару лет упорных тренировок. «Это был 1998 год, мне было десять лет. Мы с моим партнером Иваном Майоровым впервые поехали на республиканские соревнования в Пярну и тут же заняли первое место. Это было невероятное ощущение триумфа, восторга и радости. Я не могла поверить в произошедшее, но в то же время понимала, что не зря тренировалась. Победа прибавляет сил, после нее приезжаешь домой заряженным и воодушевленным и хочешь еще больше заниматься, выступать и идти вперед», - говорит спортсменка.
Впрочем, Ирина никогда не программировала себя только на победу и ехала на соревнования ради участия: «Я получаю колоссальное удовольствие от танца, мне настолько нравится сам процесс, что остальное уходит на второй план. Да и никто меня так не настраивал. Родители проявляли мудрость, мама всегда говорила: "Ира, неважно, какое место вы займете, все равно с каждым соревнованием вы становитесь лучше, ваш танец совершенствуется, это очередная тренировка, только в костюме"».
Большую роль в становлении личности юной спортсменки сыграл первый тренер. «Думаю, именно Владимир Тужилкин меня раскрыл. Он поставил меня в пару с сильным партнером и под его руководством мы стали занимать высокие места на республиканском уровне, пошел очевидный прогресс. Я чувствовала с его стороны огромную любовь к себе как к спортсменке, он настолько верил в меня, настолько восхищался и признавал мой талант… На этих крыльях спортсмен мощно летит вперед», - признается Ирина.
2000-е годы стали прорывными: пара стала выигрывать республиканские соревнования и регулярно брать первые места на кубках Эстонии. И хотя исторически сильнейшими всегда считались спортсмены из Харьюмаа, тогда ида-вируские танцоры громко заявили о себе и с ними стали считаться.
Но, как это часто бывает в бальных танцах, в какой-то момент дороги Ирины и ее партнера разошлись. «Мы взрослели, менялись, у нас появлялись новые интересы. Мы продолжали танцевать, но развитие было уже не таким стремительным, как хотелось бы», - объясняет она решение расстаться с партнером, добавляя, что новый виток в ее карьере начался неожиданно с телефонного звонка.
Алло, мы ищем таланты!
«В 2005 году мне позвонил талантливый тренер столичного клуба Kreedo Dance Эдуард Коротин и предложил приехать в Таллинн, чтобы встать в пару с его спортсменом Яаком Вайномаа. Звезды сошлись, пробы прошли успешно, и мы решили танцевать вместе. Я уехала в Таллинн будучи несовершеннолетней: это был 10-й класс, то есть вроде уже взрослая, но не настолько, чтобы жить одной», - вспоминает Ирина, которой пришлось срочно перебираться в столицу.
«Три года были очень плодотворными, тогда начались международные соревнования, и я стала многократной вице-чемпионкой Эстонии, - продолжает она. - Большая честь представлять страну на чемпионатах Европы и мира. Как правило, от страны едут две самые сильные пары, занявшие первое и второе места чемпионата Эстонии. Почему-то в стране мы были вторыми, а на международных соревнованиях часто выступали лучше наших действующих чемпионов. Но что есть, то есть, я в любом случае очень горжусь своими достижениями».
Спортсмены объездили с соревнованиями множество стран, выступали с показательными выступлениями в Китае и Японии. «Ритм был бешеным, иногда не было времени, чтобы заново собрать вещи между соревнованиями. Кроме того, нужно было успевать учиться, ведь это 11-12-й классы и на горизонте маячили экзамены. Было тяжело, но в целом пошло мне на пользу и закалило характер, который и без того был упорным», - говорит спортсменка.
Конкуренция была сильной как внутри клуба, так и по всей республике. Приводило ли это к вражде и попыткам устранить соперников самыми жестокими способами? «Я верю в чистый спорт, когда ты своим танцем доказываешь, что лучший, без всяких подлостей. Хотя у меня была одна история, которую многие считают спланированной акцией, а мне до сих пор приятнее думать, что это случайность, - отвечает вице-чемпионка. — Мы были на соревнованиях, по-моему, в Пярну, а через пару дней должны были улетать на очень важное соревнование — Блэкпульский танцевальный фестиваль в Англии. Я захожу в раздевалку, а моего чехла с костюмами нет. Его просто нигде нет. На мне одно платье, а остальные пропали: лети в чем хочешь. Мы написали заявление в полицию и в танцевальную федерацию».
«Спасло то, что среди одноклубников была девочка со схожим телосложением и лишними платьями. Она меня и выручила. А мои платья в итоге обнаружились в Тарту, и на их возвращение ушло время. Все говорят, что это было подстроено, но я верю в лучшее, поэтому не буду ни на кого грешить», - добавляет она.
Ирина Ситник-Потапов успешно окончила гимназию, затем Таллиннский университет по специальности «социальная работа», вышла замуж и родила детей, а ее спортивная карьера плавно перетекла в тренерскую, когда наставник предложил ей работать в Kreedo Dance и преподавать начинающим.
Трансформация в тренера
«Я получила большой преподавательский опыт у Эдуарда Коротина, обучалась у международных педагогов, получила тренерские и судейские категории, к настоящему моменту мой тренерский стаж составляет более десяти лет. Многие малыши, с которыми мы делали первые шаги, сейчас действующие чемпионы Эстонии. Недавно я поняла, что пора аккумулировать свои внутренние ресурсы и воплощать мечты. Так три месяца назад появилась моя собственная танцевальная студия 1+1 DANCE STUDIO, - делится важным событием в жизни Ирина. — Со мной работает балерина театра "Эстония" и хореограф Оксана Саар. Она занимается постановкой стопы, растяжкой и физподготовкой, а я — непосредственно бальными танцами: латиноамериканской и европейской программами».
Ее танцевальная студия предлагает тренировки в разных возрастных группах. «Бальные танцы — это гармоничное развитие всех групп мышц, когда задействован каждый сантиметр тела. Прямая осанка, легкая походка и грациозные движения, - перечисляет Ирина преимущества этого вида спорта. — Чувство ритма, дети начинают прекрасно слышать музыку, причем не так, как остальные. Когда звучит мелодия, они слышат сильные и слабые удары, они могут их определить, а потом уже выделить своим танцем. К тому же ни один другой вид спорта не дает мальчику и девочке такой возможности настолько плотно общаться и чувствовать себя одной командой. Бальные танцы учат работать в коллективе, ценить свою спортивную семью и здоровую конкуренцию. Уметь проигрывать и идти дальше, уметь выигрывать и не останавливаться на достигнутом».
Тренер признает, что, как и в прежние времена, набрать мальчиков для занятия бальными танцами сложно. «В головах многих родителей, особенно отцов, сидит стереотип, что если бальные танцы, то мальчик сразу будет похож на девочку и не сможет постоять за себя. Это неправда! Наши ребята не понаслышке знают о мужском воспитании и принципах спортивного поведения, - уверяет она. - В танцевальном спорте все серьезно, мальчики очень выдержанные и дисциплинированные. Они больше следят за своим внешним видом, потому что в бальных танцах невозможно выйти непричесанным, немытым и в грязной рубашке, это же эстетический вид спорта. Кроме того, они очень галантные, не боятся девочек и умеют с ними общаться. А для девочки это вообще лучший вид спорта, потому что он раскрывает ее женственность и красоту», - заключает Ирина.
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