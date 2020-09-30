Фото и видео ⟩ Жуткий запах, горы мусора, пол в испражнениях: из квартиры в Таллинне спасли жертв жестокого обращения

Приют пишет в своем блоге, что дверь открыл мастер Lukuabi и первыми в квартиру зашли полицейские и чиновники. Исходящая из квартиры вонь ударила в нос и вызвала тошноту, дальше лучше не стало. Открывшаяся картина была устрашающей: пол маленькой однокомнатной квартиры был покрыт горами мусора и слоем испражнений. Чистой поверхности, на которую можно было бы ступить, не обнаружилось, а среди всей этой грязи находилось бесчисленное количество несчастных животных. Шерсть их свалялась, они были худыми, грязными и плохо пахли.

ФОТО: Varjupaikade MTÜ

Квартиру пришлось обойти несколько раз, и в последний момент было замечено движение в маленькой клетке: в ней обнаружили трех африканских карликовых ежей, одному из которых было всего несколько дней от роду. Всего из маленькой квартиры спасли 23 животных. Позже к ним добавились еще три больших собаки, которых забрали у сбежавшего хозяина.

По данным приюта, владелец животных писал в соцсетях, что животных у него украли, что его лишили источника существования, а все обвинения были сфальсифицированы.

Ветеринары при первом осмотре установили, что у животных недостаточный вес, лямблиоз, у многих воспалены глаза. Ногти длинные, шерсть блеклая и неухоженная, на коже многочисленные раны, полученных в результате драк между собой или от неподобающего обращения. У старших животных на зубах камень и воспаление десен, у одной собаки мышечная дистрофия задней части туловища, что причиняет ей боль.

При проверке чипов выяснилось, что собаки внесены в регистр Эстонского кинологического союза, родившиеся в январе щенки китайской хохлатой признаны чистокровными. Отец и мать щенков — чемпионы России, завоевавшие разные титулы на различных престижных соревнованиях. Работники приюта не признали бы даже родственников в тех, кто изображен на сделанных в России фотографиях, и тех, кто смотрит на них в реальной жизни. Трудно было поверить, что высоко оцененные породистые животные находятся сейчас в таком состоянии.

ФОТО: Varjupaikade MTÜ

Щенки продавались на порталах, и приобретшие их вместо того, чтобы отправиться с ними домой, должны были бы доставить их в ветклинику на лечение. Несмотря на родословную, нет никаких гарантий, что заводчик заботился о своих животных и их потомстве. Поэтому приют рекомендует сделать домашнюю работу и ознакомиться как с предысторией продавца, так и с реальной ситуацией.

Приют также просит: если вы подозреваете, что где-то разводят животных или обращаются с ними ненадлежащим образом, пожалуйста, не игнорируйте это, а сообщите об этом в организации по защите животных.