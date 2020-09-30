Так много еще не было: в Латвии выявлено 95 новых случаев Covid-19, а в Литве - 115

В Латвии выявлено 95 новых случаев COVID 19 - это самое большое количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

Прежде самое большое количество случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано 1 апреля - 48. По данным Центра, 63 новых заболевших заразились от уже известных источников инфекции, четыре человека инфицировались за рубежом - в РФ, на Украине и в Австрии. Источники заражения еще 28 человек уточняются.

За прошедшие сутки сделан 4 271 тест на COVID-19, в целом с начала пандемии - 320 тыс. 018 тестов. Заболевание подтверждено у 1 824 человек, 1 307 человек выздоровели, умерли 37 человек, у которых был выявлен COVID-19. В настоящее время коронавирусом в Латвии больны 480 человек.

За прошедшие сутки госпитализированы пять пациентов с COVID-19. В больницах находятся 19 пациентов с коронавирусом, у 18 из них заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

В Литве за минувшие сутки было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заражений составило 4 693, сообщило в среду министерство здравоохранения республики агентству BNS.

Коронавирусом продолжают болеть 2217 человек, а 2365 - выздоровели. COVID-19 уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам. В изоляции находятся 23 тыс. 981 человек. С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.

За минувшие сутки проверено 6993 проб на коронавирус. В целом проведено 774 тыс. 987 тестов.

В Эстонии за последние сутки было проведено 2 733 первичных теста на коронавирус, результаты 57 из них оказались позитивными, сообщил в среду Департамент здоровья. Подробнее читайте здесь.