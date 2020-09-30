На уборку бурелома в районе Пирита потребуется 15 000 евро

Об этом сообщили в районной управе Пирита, отметив, что шторм 17-18 сентября повалил почти сотню деревьев и забросал сломанными ветками окрестности.

Сломанные ветки будут перемолоты в крошку, которую используют в качестве подстилки на игровой площадке школы Меривялья и материала для утепления на зиму корней живых изгородей.

Работы по уборке поваленных деревьев и переработке сучьев выполнят фирмы Greening OÜ, Mustamäe Haljastus AS и GT4U Eesti OÜ. Собрать поломанные ветки и бурелом помогли также и жители Пирита.