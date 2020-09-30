Интернет-мошенники выманили у молодой жительницы Таллинна 10 000 евро

Интернет-мошенники, предлагающие торги на бирже, обманули 27-летнюю жительницу Таллинна, выманив у нее 10 000 евро.
Во вторник полиции сообщили, что биржевые брокеры позвонили 27-летней жительнице Хааберсти и предложили заработать на финансовом рынке, сообщает Пыхьяская префектура.
Женщина перевела 10 000 евро своих денег на торговую платформу неизвестной ей фирмы посредством онлайн-сервиса обмена цифровых валют Kraken. Обещанный заработок она не получила, а брокеры продолжили под разными предлогами требовать от нее доплат.
Полиция возбудила уголовное расследование происшествия по статье о мошенничестве.