Интернет-мошенники выманили у молодой жительницы Таллинна 10 000 евро

Во вторник полиции сообщили, что биржевые брокеры позвонили 27-летней жительнице Хааберсти и предложили заработать на финансовом рынке, сообщает Пыхьяская префектура.

Женщина перевела 10 000 евро своих денег на торговую платформу неизвестной ей фирмы посредством онлайн-сервиса обмена цифровых валют Kraken. Обещанный заработок она не получила, а брокеры продолжили под разными предлогами требовать от нее доплат.