Рандпере: наша страна уже 18 лет нарушает договор об останках парома «Эстония»

Изучавший международное морское право Рандпере, который тщательно проанализирует в завтрашнем интервью Postimees причины возникновения теорий заговора, связанных с крушением парома «Эстония», напоминает, что Эстония, Финляндия и Швеция обязались в 1995 году принять внутригосударственный закон, наказывающий тех, кто нарушает могильный покой, вплоть до тюремного заключения.

Рандпере говорит, что Финляндия и Швеция в связи с этим приняли отдельный закон, а Эстония просто добавила в действующий уголовный кодекс пункт, касающийся разорения могил.

Срок действия Уголовного кодекса истек в 2002 году с вступлением в силу Пенитенциарного кодекса. В нем два пункта, статьи 148 и 149, которые рассматривают надругательство над трупом и осквернение памяти умершего.

Рандпере говорит, что с точки зрения Пенитенциарного кодекса погружение к парому «Эстония» в нашей стране больше не наказуемо, а это значит, что Эстония не выполняет заключенный в 1995 году с Финляндией и Швецией договор. По его словам, это в общем смысле означает, что у Эстонии нет основания также задерживать граждан других стран, которые побывали у останков «Эстонии», но ничего не взяли.