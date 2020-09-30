В Ласнамяэ неизвестный напал на женщину

Во вторник в полицию поступило два сообщения о нападениях в Таллинне. Оба инцидента произошли в районе Ласнамяэ.
Вчера, 29 сентября, поступило сообщение, что в Ласнамяэ на улице Линнамяэ-теэ мужчина, личность которого до сих пор не установлена, нанес удар по лицу 58-летней женщины. Все обстоятельства случившегося выясняются, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Также во вторник поступило сообщение, что в Ласнамяэ в доме на улице Кивила 47-летняя женщина ударила бутылкой по голове 34-летнюю знакомую. Полиция задержала 47-летнюю даму в качестве подозреваемой.