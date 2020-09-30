Ср, 30.09.2020
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Алексей Навальный

В Ласнамяэ неизвестный напал на женщину

Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Во вторник в полицию поступило два сообщения о нападениях в Таллинне. Оба инцидента произошли в районе Ласнамяэ.

Вчера, 29 сентября, поступило сообщение, что в Ласнамяэ на улице Линнамяэ-теэ мужчина, личность которого до сих пор не установлена, нанес удар по лицу 58-летней женщины. Все обстоятельства случившегося выясняются, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Также во вторник поступило сообщение, что в Ласнамяэ в доме на улице Кивила 47-летняя женщина ударила бутылкой по голове 34-летнюю знакомую. Полиция задержала 47-летнюю даму в качестве подозреваемой.

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