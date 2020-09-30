«Интересовался и другими детьми»: жителя Эстонии подозревают в сексуальном насилии над приемной дочерью

«Он не признал себя виновным и не смог объяснить, как его сперма попала во влагалище потерпевшей», - написал защитник подозреваемого, присяжный адвокат Андрес Тамм в поданном этим летом ходатайстве, которым хотел освободить из-под стражи своего клиента.

До этого на данный момент 41-летний Март (имя изменено — прим.ред.) сидел за решеткой два месяца. Полиция подозревает его в совершении полового акта с 13-летней приемной дочерью. На освобождение подозреваемого из-под стражи пожаловался окружной прокурор Райнер Амур и жалоба попала в Госсуд.

Неоднократно осужденный

Прокуратура обосновала необходимость оставлять Марта под стражей в том, что он может продолжить совершать преступления. Он ранее уже три раза наказывался в уголовном порядке, он отбывал реальное тюремное наказание и в двух случаях совершал преступление во время испытательного срока.

«Поэтому наказания не оказали влияния. Он не уважает закон и действует импульсивно, не задумываясь о последствиях. Его преступления со временем стали более тяжкими», - утверждает прокурор.

Прокуратура добавила, что вступление в половые отношения с ребенком вызывает подозрение, что он может быть педофилом, и есть основание полагать, что расследуемое деяние не было первым или случайным.

Присяжный адвокат Андрес Тамм обратился с ходатайством об отмене постановления и посчитал, что его подзащитный был задержан безосновательно. Как могла сперма подозреваемого попасть в ребенка, Андрес Тамм в течение вчерашнего дня не прокомментировал.

Решением, принятым на прошлой неделе, Коллегия Госсуда по уголовным делам отменила решение Таллиннского окружного суда и направила дело в Таллиннский окружной суд для нового слушания в другом составе.

«Достоверность фактических утверждений об угрозе совершения новых сексуальных и уголовных преступлений не была проверена в ходе текущего судебного разбирательства», - аргументировала коллегия Госсуда.

Из постановления, составленного судьями Госсуда, выясняется, что один свидетель описал случай, который произошел несколько лет назад, когда подозреваемый покинул сарай вместе с жертвой и одновременно застегнул ширинку на брюках.

Также подозреваемый годами проводил много времени с потерпевшей. Поэтому возможно, что половые акты были и раньше.

Ширинка не аргумент

Но суд низший инстанции посчитал, что «проживание с ребенком, проведение с ним времени вдвоем и выход с ним из сарая, даже если XX в это время застегивал свою ширинку, не дает основание полагать, что подозреваемый был с ребенком в половом контакте».

По словам одного свидетелям, подозреваемый проявлял интерес и к другим детям — это обстоятельства прокуратура использовала в ходатайстве об аресте в связи с опасностью совершения новых преступлений на сексуальной почве.

Но уездный суд постановил, что только общение с детьми не дает оснований сделать вывод о том, что подозреваемый может продолжать совершать сексуальные преступления, находясь на свободе.

Коллегия Госсуда отметила, что суд первой инстанции не рассмотрел заявление прокуратуры по существу, поскольку общение с детьми не может быть приравнено к проявлению сексуального интереса в отношении детей.