Мрачный прогноз: через неделю число нуждающихся в стационарном лечении может вырасти

«Заражаемость растет как в возрастных группах до 50, так и в возрастных группах старше 50 лет. Количество заражений людей старше 50 лет в ближайшем будущем увеличится», - сказала главный специалист отдела мониторинга и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ханна Сепп.

«Довольно интересная структура - с возрастом. Если на прошлой неделе большинство заражений приходилось на 30-40-летних, то сегодня заболевают по больше части школьники», - сказала Сепп.

Люди в возрасте до 20 лет составляют чуть более восьми процентов от общего числа пациентов, люди в возрасте от 40 до 59 лет - 34,4 процента и люди старше 70 лет - 13,6 процента от общего числа пациентов.

На прошлой неделе большинство пациентов были в возрасте от 30 до 49 лет (34,8 процента), а 16,7 процента – дети школьного возраста. На прошлой неделе доля пациентов старше 50 лет составила 34,8 процента. «Поскольку заражаемость также начала расти в возрастной группе старше 50, можно предположить, что число людей, нуждающихся в стационарном лечении, увеличится», - пояснили Postimees в Департаменте здоровья.

Данные департамента показывают, что заражаются в школе или на работе, дальше инфекция попадает в семейный круг, а оттуда - в школу или на работу членов семьи. По данным прошлой недели, в семье заразились 64 человека, на работе - 72, в образовательных учреждениях - 32 человека. В 44 случаях место заражения осталось неизвестным.

Профессор вирусологии и руководитель научного совета Ирья Лутсар говорит, что резкого роста в прогнозах Департамента здоровья нет, но уже в последние две недели можно сказать, что людей, нуждающихся в стационарном лечении, стало больше.

По ее словам, можно с уверенностью сказать, что распространение перешло от молодежи к родителям. «Я внимательно слежу за ростом инфицированных людей старше 50 лет и каждый день добавляется один процент. Если сегодня 34 процента, то на следующий день уже 35 процентов», - пояснила она. «Если мы сможем ограничить распространение среди пожилых людей, то в Эстонии не будет проблем с больничными местами», - сказала Лутсар.

Она ознакомилась с прогнозом Департамента здоровья и сказала, что на следующей неделе количество больничных коек увеличится на десяток. Лутсар напомнил, что, поскольку сейчас коронавирус распространяется регионально, то тяжело больные люди скорее останутся в регионах.

Вирус в цифрах По состоянию на вчерашний день в больницах было завершено 465 случаев Covid-19 у 452 человек. По состоянию на 30 сентября выздоровели 2605 человек. Из них были завершены случаи заболевания у 2000 человек, у 605 человек с момента положительного результат теста прошло более 28 дней и они не находятся в больнице, то есть ожидают подтверждения выздоровления.

Поскольку пожилые люди в основном заражаются дома, Лутсар напоминает всем молодым людям, что даже при отсутствии симптомов не стоит навещать дедушку и бабушку. «Меня особенно беспокоят люди старше 70 лет», - сказал Лутсар, по словам которой, среди них много людей, которые могут выглядеть очень шустрыми, но у которых коронавирус тем не менее может протекать очень тяжело.

«Если молодого человека отправляют на тестирование или у него уже положительный тест на коронавирус, но нет конкретных симптомов, то идти к дедушке не нужно, это может плохо закончиться», - подчеркнула Лутсар. Однако, если вы живете со своими пожилыми родственниками, то уже с подозрением на коронавирус следует выехать из дома и найти временное жилье. При отсутствии этой возможности инфицированный должен оставаться в одной комнате и надевать маску при входе на кухню, в ванную или другое место общего пользования. «Вам определенно не следует есть вместе, смотреть фильмы или делиться впечатлениями», - добавила она.

«Ни один молодой человек не захочет прожить долгую жизнь с мыслью, что стал тем, кто принес бабушке эту болезнь. У пожилых людей болезнь может закончиться плохо», - сказала Лутсар, добавив, что молодой человек может переболеть легко, но жить дальше с чувством вины больно.